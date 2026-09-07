Belen Rodriguez, lo sfogo sui social alimenta l'idea di crisi con Gaetano Fidanzati: il follow tolto non passa inosservato .Tra parole amare, riflessioni sull’amore e un gesto social inatteso, la showgirl sembra attraversare un momento delicato accanto al compagno.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La vita privata di Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione, questa volta per una serie di messaggi pubblicati sui social che hanno immediatamente alimentato nuovi interrogativi sulla sua relazione con Gaetano Fidanzati. Nessuno dei due ha confermato una separazione, ma alcune parole della showgirl e soprattutto un gesto compiuto nelle ultime ore hanno attirato l’attenzione dei follower, già particolarmente interessati alle vicende sentimentali della conduttrice.

Le vecchie parole di Belen sui social che fanno discutere

Negli ultimi giorni Belen ha affidato ai social alcune riflessioni dal tono particolarmente intenso, arrivate in un momento già delicato per lei dopo il clamore suscitato dalla puntata di Falsissimo dedicata alla sua vita privata, alla sua famiglia e alle sue relazioni. Tra messaggi poi rimossi e considerazioni più generali, la showgirl ha lasciato emergere una certa amarezza nei confronti di chi, secondo lei, non sarebbe capace di rimanere accanto a una persona proprio quando arrivano le difficoltà.

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In uno dei suoi sfoghi aveva scritto: "La mia vita si affievolisce davanti a chi non ha il coraggio di restare quando conta davvero, chi sparisce al primo segno di difficoltà perde spazio nella mia vita. Le parole gonfiate le porta via il vento. Chi ha il coraggio non promette, resta. Non consola, si siede nel fango con te finché non trovi la forza di rialzarti…".

Il nuovo messaggio e il gesto su fa pensare a Gaetano Fidanzati

A rendere ancora più insistenti le ipotesi sulla coppia è arrivata poi un’altra riflessione pubblicata nelle ultime ore dalla showgirl: "Perché l’amore non è un’azione, l’amore non è qualcosa che fai. L’amore è qualcosa in cui puoi trasformarti. Se non farai questo, la tua vita sarà maledettamente breve. Priva di ciò che conta davvero".

A queste parole si aggiunge un particolare che sui social non è certamente passato inosservato: Belen avrebbe smesso di seguire Gaetano Fidanzati su Instagram. Un gesto che, soprattutto considerando il momento e il tenore dei messaggi condivisi dalla conduttrice, ha immediatamente fatto pensare a una possibile crisi tra i due.

Del resto, quella tra Belen e Gaetano non sarebbe la prima volta che finisce sotto i riflettori per alcune difficoltà. Erano emerse voci su alcune incomprensioni tra i due, mentre lo stesso Gaetano aveva raccontato che ci sarebbe stato qualcosa da chiarire. Poi, almeno apparentemente, la situazione sembrava essere rientrata, tanto che Belen aveva condiviso sui social momenti di complicità e scene di vita familiare insieme al compagno. Adesso, però, quei nuovi segnali sembrano riaprire il caso. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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