Belen in crisi, l'ex Andrea Iannone interviene e rassicura i fan sulle sue condizioni di salute: "La sento spesso, sta bene" Un intervento per spegnere le voci e riportare serenità attorno alla showgirl dopo giorni di forte clamore mediatico, da parte dell'uomo che ha passato due anni al suo fianco.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Un messaggio semplice ma importante per provare a calmare il caos mediatico che nelle ultime ore ha travolto Belén Rodriguez. Dopo giorni di indiscrezioni, ricostruzioni contrastanti e voci sempre più insistenti sulle condizioni della showgirl argentina, Andrea Iannone ha deciso di esporsi pubblicamente con parole rassicuranti nei confronti della sua ex compagna. Il pilota motociclistico, che ha condiviso con Belén una relazione lunga due anni tra il 2016 e il 2018, ha cercato così di spegnere almeno in parte le speculazioni nate dopo il ricovero della conduttrice.

Il clamore intorno a Belen Rodriguez: come sta davvero

La vicenda legata a Belén Rodriguez continua a occupare le cronache di gossip e spettacolo ormai da diversi giorni. Tutto è iniziato nella mattinata di lunedì 25 maggio, quando alcuni vicini di casa della showgirl, preoccupati per alcune urla provenienti dal suo appartamento di Brera, hanno allertato i soccorsi. I sanitari intervenuti sul posto avrebbero trovato Belén in forte stato di agitazione e, dopo averla tranquillizzata, l’avrebbero convinta a raggiungere il Policlinico per alcuni controlli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La showgirl è stata dimessa poche ore dopo, ma attorno alla vicenda si è immediatamente acceso un fortissimo clamore mediatico. In rete e sui siti di cronaca hanno iniziato a circolare numerose versioni differenti dei fatti, alcune delle quali particolarmente allarmistiche. C’è stato persino chi ha ipotizzato situazioni molto più gravi, subito smentite però dalla rapidità con cui Belén è tornata a casa. Secondo quanto riferito da persone vicine alla conduttrice, tutto sarebbe nato da un banale incidente domestico. Belén sarebbe infatti rimasta bloccata in bagno e, presa dal panico mentre si trovava sola in casa, avrebbe chiesto aiuto. Una ricostruzione che gli amici della showgirl continuano a sostenere anche per allontanare qualsiasi altra interpretazione.

Il gesto di Andrea Iannone per Belén

In questo contesto si inseriscono le parole di Andrea Iannone, pronunciate durante una conferenza stampa e diventate immediatamente virali: "Sento spesso Belén e penso che stia molto bene". Una frase breve ma significativa, soprattutto perché pronunciata da una persona che ha avuto un ruolo importante nella vita della Rodriguez.

Il pilota ha scelto di non entrare nei dettagli della vicenda, evitando di alimentare ulteriormente gossip o polemiche. Il suo intervento è sembrato piuttosto un gesto di affetto e vicinanza nei confronti di una persona con cui, evidentemente, è rimasto un buon rapporto anche dopo la fine della loro storia. Nel frattempo, accanto a Belén si sono stretti anche altri amici e persone care. Tra questi pure Stefano De Martino. Le dichiarazioni di Andrea Iannone hanno comunque contribuito a riportare un clima più sereno, almeno per quanto riguarda le condizioni di salute della conduttrice argentina, mentre il clamore mediatico attorno alla vicenda continua ancora a far discutere.

Potrebbe interessarti anche