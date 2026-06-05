Belen, la confessione strappalacrime di Simona Ventura. "Questa storia la conosco io, tenerla per me sarebbe un torto". Cosa ha svelato La conduttrice ha ripercorso nella sua newsletter il primo incontro con l'argentina. Poi i problemi con il fidanzato e la decisione che le ha cambiato la vita. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La storia di Belen la racconta Simona Ventura. Cioè una parte di quella storia, gli inizi in Italia, l’amore con Borriello, il bisogno di un permesso di soggiorno e la scalata folgorante al mondo dello spettacolo. Tutto questo è stato ripercorso dell’ex volto di Quelli che il calcio nella sua newsletter di oggi, 5 giugno 2026, dove traspare l’affetto per l’argentina e anche la volontà di far capire al pubblico chi è davvero, la ragazza ricoverata solo pochi giorni fa a Milano. E in effetti il ritratto di Ventura è di quelli difficili da dimenticare. Ecco qui sotto i dettagli.

Belen, il racconto degli inizi nelle parole di Simona Ventura

Simona Ventura scrive di getto, nella sua newsletter personale datata 5 giugno 2026. "Non volevo", dice, "ci ho pensato per giorni, ve lo dico onestamente". Ma poi si è decisa: "Questa storia la conosco io. E tenerla per me sarebbe stato un torto a lei. E allora ho deciso di farlo a modo mio: senza commentare, senza analizzare e senza nessuna presa di posizione. Solo un racconto. Il mio. Quello che nessun altro può fare, perché nessun altro era lì". La protagonista della storia, Belen Rodriguez, si è ripresa da poco dopo giorni d’inferno. E ancora resta al centro del dibattito, più che altro per la paura di amici e colleghi.

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Così Ventura entra nei dettagli: "Era il 2005. Come ogni anno, dal 2001 al 2011, selezionavo le ragazze per la squadra di Quelli che il calcio…Quell’anno mi imbattei in Belén Rodriguez. Quando entrò, al di là della bellezza strepitosa quello che mi colpì subito fu la sua felicità. Era frizzante, divertente, leggera…Io la volevo già. Dal primo secondo. Mi sono detta: ‘Questa ragazza deve lavorare con noi. È fantastica. È carismatica’".

Il ‘problema’ Borriello e il permesso di soggiorno

Ed è qui che la storia di Belen prende la prima piega improvvisa. La splendida ragazza argentina non ha ancora il permesso di soggiorno, e la sua relazione con Marco Borrielo le genera più di un’incertezza. "La rincontrai qualche tempo dopo", prosegue Simona Ventura, "già fidanzata con Marco Borriello, le chiesi ‘Perché vuoi fare l’Isola dei Famosi?’. Lei mi rispose: ‘Perché vorrei avere una casa mia. Il mio fidanzato mi mette le valigie fuori ogni due per tre e io non so dove andare. Mi piacerebbe avere almeno una casa in affitto, ma tutta mia’".

Quindi è la conduttrice a prendere il toro per le corna: "Ottenne il permesso di soggiorno, partì per l’Isola, e il resto è storia…Mi chiamava il mondo per lei (agenti, dirigenti, tutti) ma lei ha sempre seguito il suo istinto. Senza filtri e senza sovrastrutture. Si è sempre buttata nel dirupo (eh sì, a volte si tratta proprio di un dirupo) dell’amore e della passione, e da lì è arrivato un successo enorme".

E infine, la conclusione più tenera, per dare la misura del rapporto personale che si è venuto a creare negli anni. "È sempre stata una ragazza a cui voglio un bene enorme", chiude Simona. "Speriamo che questa sia la volta buona per Belén. Io la penso, le voglio bene. E se mi legge, lo sa già".

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