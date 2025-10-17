Trova nel Magazine
Belen, il cognato Ignazio Moser “furioso” con lei (dopo il parto di Cecilia Rodriguez): cosa è successo

Continuano le tensioni tra la showgirl argentina e l’influencer trentino (marito di sua sorella) nonostante il lieto evento della nascita di Clara Isabel.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Lo scorso 15 ottobre 2025 è venuta al mondo la piccola Clara Isabel, la figlia tanto desiderata di Cecilia Rodiguez e Ignazio Moser. Nonostante il lieto evento e l’immensa felicità di tutta la famiglia Rodriguez-Moser, pare che a seguito del parto siano nate nuove tensioni tra Belen e il cognato Ignazio, già ai ferri corti da diverso tempo. A scatenare la bufera sarebbe stata una gaffe di Belen che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Belen, la gaffe social fa infuriare Ignazio Moser

Se i rapporti tra Belen e Ignazio Moser non erano idilliaci nemmeno prima, pare che negli ultimi giorni le cose siano addirittura peggiorante. Da quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, dopo la nascita della piccola Clara Isabel l’umore di Ignazio Moser sarebbe stato messo a dura prova da una gaffe di Belen. La showgirl argentina, entusiasta ed emozionata per la nascita della nipotina, ha infatti pubblicato la notizia attraverso una Instagram story anticipando gli stessi neogenitori, salvo poi cancellarla dopo essersi, probabilmente, resa conto della gaffe. Inutile dire che, vista la velocità con la quale le notizie viaggiano sul web, il danno era già stato fatto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Belen sarebbe stata richiamata subito a cancellare la storia, ma i dissapori ormai erano al culmine", ha quindi rivelato Amedeo Venza, raccontando come la gaffe di Belen sia riuscita a far infuriare terribilmente Ignazio anche nel giorno della nascita di sua figlia, incrinando ancor di più rapporti che erano tutto tranne che idilliaci ormai da diversi mesi. Ricordiamo infatti che Belen e Cecilia non si sono parlate per diversi mesi, forse proprio per motivi legati alla figura di Moser, per poi ritrovarsi solo nel corso del nono mese di gravidanza. Una riappacificazione invece mai avvenuta per ciò che riguarda Belen e Ignazio.

Belen, il silenzio stampa dopo la gaffe

Agli utenti del web non è passato inosservato nemmeno il silenzio stampa di Belen proprio a seguito della sua gaffe. Nel corso della giornata, anche Ingazio Moser ha poi ufficializzato l’arrivo della figlia attraverso i social ma, a quel punto, Belen non ha più proferito parola sulla lieta notizia, forse offesa da quanto accaduto in precedenza o magari per evitare ulteriori contrasti. La neomamma Cecilia si è invece mostrata sui social solo il giorno successivo, sottolineando l’enorme emozione per l’arrivo della sua bambina. Intaccare un giorno così bello con tensioni e litigi è davvero un peccato, perciò l’unica speranza è che nella famiglia Rodriguez-Moser possa tornare il sereno al più presto.

Personaggi

Gustavo Rodriguez

Gustavo Rodriguez
Veronica Cozzani

Veronica Cozzani
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez
L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi

Programmi

