Belen, chi è il nuovo fidanzato Stefano Belingardi Clusoni e perché è famoso in tutto il mondo

La showgirl argentina avrebbe ritrovato l'amore tra le braccia di un giovane architetto milanese. L'incontro decisivo sarebbe avvenuto in un locale in Sardegna. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Belen dimentica De Martino e si innamora di un altro Stefano. Questa è l’indiscrezione che circola da settimane, a proposito di un nuovo flirt in atto tra la showgirl argentina e un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. Lui sarebbe Stefano Belingardi Clusoni, giovane architetto di successo, incontrato da Belen in Sardegna in quello che le voci definiscono come il classico colpo di fulmine. Al momento, i due starebbero proseguendo la frequentazione a Milano. E un dettaglio postato dalla Rodriguez su Instagram parrebbe confermare la storia. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Belen, il flirt con Stefano Belingardi Clusoni alla luce del sole

A parlare per la prima volta della presunta storia è stato Dagospia, che ha introdotto al mondo del gossip il nuovo fidanzato (così si vocifera) di Belen Rodriguez. "Lui è Stefano Belingardi Clusoni, classe ’87, architetto milanese che, con il suo studio Be.St, negli ultimi anni sta ridisegnando lo skyline della città meneghina", ha scritto il sito di D’Agostino. Stando alle indiscrezioni, Belen e Stefano si sarebbero incontrati durante una serata tra amici in Sardegna. E tra i due sarebbe scattato il classico colpo di fulmine. Poi, dopo una notte di passione, la frequentazione sarebbe proseguita anche a Milano.

Lo confermerebbe anche la presenza di Stefano in un carosello Instagram pubblicato da Belen, dove il giovane architetto appare in gruppo, non molto distante dall’argentina. E a dare manforte a queste voci, di recente, ci ha pensato anche il giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica ‘I buoni, i belli, i cattivi’ su Oggi. "Belen sbandiera ai quattro venti il suo ennesimo nuovo amore", scrive l’esperto, "sempre fedele all’etichetta di non rimanere da sola".

Chi è il nuovo amore di Belen Stefano Belingardi Clusoni

Nato nel 1987, Stefano Belingardi Clusoni è originario di Milano ed è un giovane architetto già conosciuto in tutto il mondo. Si è laureato all’Accademia di Architettura di Mendrisio, per poi trasferirsi a Berlino, dove ha perfezionato la sua formazione lavorando nel settore dell’urbanistica. Poi un’esperienza in Cina, e il ritorno in Italia per fondare il suo studio di architettura, lo Stefano Belingardi Architects.

Nel corso degli anni, Stefano ha curato diversi progetti importanti: dalla Torre degli Uffici a Milano sud, alla nova sede di Satispay, passando per l’edificio Iceberg della Fondazione Prada. Nel 2020, è addirittura stato incluso nella lista dei migliori architetti in Italia under 40. Quella con Belen sarebbe la sua prima relazione con un noto personaggio del mondo dello spettacolo.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez
Veronica Gentili

Veronica Gentili
Helena Prestes, concorrente Grande Fratello 2024

Helena Prestes
Nino Tronchetti Provera

Nino Tronchetti Provera

