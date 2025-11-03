Belen e Cecilia ‘sbugiardate’ dai social: il dettaglio sul litigio e lo ‘zampino’ di papà Gustavo Le sorelle Rodriguez avevano più volte negato di aver litigato negli scorsi mesi. Ma un particolare emerso di recente online sembra ribaltare questa tesi. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Si addensano le nubi sul ‘clan’ Rodriguez. A far notizia, stavolta, è un dettaglio emerso via social in occasione della festa di compleanno di Gustavo Rodriguez, padre di Belen e Cecilia. Le due sorelle sono riapparse insieme durante i festeggiamenti, continuando in questo modo (indirettamente) a smentire le voci di crisi. Eppure un particolare sembra cozzare con quanto avevano affermato entrambe tempo fa, quando avevano provato (con scarso successo) a negare i dissapori sorti in famiglia. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Belen e Cecilia, il dettaglio social che smentisce le sorelle

È bastata una foto, purtroppo, a far crollare il castello di carte costruito negli ultimi mesi. In occasione del compleanno di Gustavo Rodriguez, Belen e Cecilia sono apparse insieme a tutta la famiglia negli scatti che la più piccola di casa ha voluto pubblicare online. E in questo modo è stata smentita di colpo la narrazione messa in piedi dalle sorelle. Entrambe, infatti, avevano negato a più riprese la crisi e le presunte liti, sostenendo che l’assenza di foto online in coppia fosse del tutto normale. E anzi, che loro avevano sempre agito così. Ma è proprio qui che sta l’inghippo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Perché se la ‘norma’ era davvero non apparire insieme sui social, allora non si spiega la necessità di farlo adesso, in occasione del compleanno di papà Gustavo. La motivazione potrebbe essere un desiderio di inculcare nei fan, un po’ a forza, il concetto che tra Belen e Cecilia non c’è ‘maretta’. Sgonfiando in questo modo il chiacchiericcio degli ultimi mesi.

Le parole di Belen a Belve

Ma anche se la pace è davvero tornata, è evidente che una lite (non da poco) c’è stata eccome. Anche perché è stata proprio Belen a confermare la crisi nella sua recente intervista a Belve. "Non ci siamo sentite per un periodo", ha detto l’argentina, "abbiamo litigato come capita in tutte le famiglie…Non voglio giustificarmi, ma lei aveva gli ormoni un po’ sballati, com’è normale che sia, e non voleva parlarmi. Aveva ragione, comunque. Le chiedevo di affrontare la cosa con me, ma non voleva. Non posso dire cosa le ho fatto, ma era grave".

Un’ammissione che ha ribaltato mesi di mezze bugie e ‘depistaggi’, facendo capire tra l’altro che il litigio tra le due argentine non era stato cosa da poco. Per fortuna, come dimostrano i recenti post social, tutto sembra tornato alla normalità da quando Cecilia è diventata mamma. Il clan Rodriguez si è riunito, le polemiche sono alle spalle. E i fan possono tornare a tifare per entrambe le sorelle. Senza che questo indispettisca l’una o l’altra.

Potrebbe interessarti anche