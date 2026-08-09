Belen e Cecilia Rodriguez, pace fatta dopo la lunga lite: il post social che mette fine al gelo: "Dea Cecilia" Dopo mesi di distanza e indiscrezioni sulla crisi di famiglia, Belen rompe il silenzio con un post dedicato alla sorella: un gesto che mette alle spalle il periodo più difficile

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Dopo mesi di distanza, tra Belen e Cecilia Rodriguez sembra essere tornato il sereno. A riaccendere i riflettori sul rapporto tra le due sorelle è stato un gesto semplice ma significativo di Belen, che ha dedicato a Cecilia una fotografia al tramonto accompagnata da una dedica molto speciale. Un messaggio breve, ma sufficiente a mostrare pubblicamente quanto il legame tra le due sia tornato forte dopo il periodo di tensione che aveva fatto discutere il mondo del gossip. Scopriamo tutto quello che è successo tra le due amatissime sorelle argentine.

Belen e Cecilia Rodriguez: la lite è ormai alle spalle

Per mesi le sorelle Rodriguez erano apparse molto più distanti del solito. A far parlare erano state soprattutto l’assenza di contenuti condivisi sui social, le poche interazioni pubbliche e alcune distanze anche sul fronte professionale. Intorno alla presunta crisi erano circolate diverse indiscrezioni, ma le reali ragioni del litigio non sono mai state chiarite fino in fondo. La tensione tra le due aveva così alimentato numerose ipotesi, mentre entrambe hanno sempre cercato di mantenere privata la questione. Belen, però, aveva già lasciato intendere che un rapporto familiare così importante può attraversare anche momenti complicati: "Nella vita abbiamo litigato almeno cinquemila volte. La vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre". Oggi quelle parole sembrano trovare una conferma nel gesto arrivato sui social. Belen ha pubblicato una fotografia di Cecilia al tramonto, ritratta davanti al mare, scegliendo di accompagnarla con una dedica brevissima ma molto affettuosa: "DEA CECILIA". Un messaggio che, proprio per la sua semplicità, appare particolarmente significativo e sembra raccontare una serenità ritrovata tra le due sorelle dopo mesi di distanza.

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Gelo tra le sorelle Rodriguez: Cecilia aveva già parlato del chiarimento

Anche Cecilia Rodriguez, nei mesi scorsi, aveva ammesso che tra lei e la sorella c’era stato un momento di difficoltà reale e non frutto del gossip. Ospite del podcast di Giulia Salemi e successivamente sulla poltrona di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva preferito non entrare nei dettagli, proteggendo la dimensione privata della vicenda. "Con mia sorella avevo litigato, sì… Cose nostre personali. Non ci siamo capite, non ci siamo trovate in quel momento, ma ci amiamo veramente tanto", aveva raccontato. Ora il messaggio di Belen sembra chiudere definitivamente quel capitolo. Nessuna spiegazione sui motivi della lite, dunque, ma un’immagine e poche parole che raccontano più di molte dichiarazioni: tra le sorelle Rodriguez il gelo sembra essere ormai superato.

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