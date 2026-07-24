Belen Rodriguez canta (e incanta) sui social: la performance da applausi e la suggestione su Sanremo 2027. Cosa potrebbe fare De Martino La showgirl argentina ha stupito i fan in un video chitarra e voce sui suoi profili. Per molti, data la bravura e la spontaneità, potrebbe figurare bene all'Ariston.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Belen è tornata. Dopo un periodo complicato, la showgirl argentina è di nuovo attiva sui social con la solita spontaneità che la contraddistingue da sempre. Stavolta l’ex di De Martino ha deliziato i fan con una performance inattesa, chitarra e voce, sulle note di una splendida canzone di Luis Miguel. I fan e gli amici vip hanno inondato il profilo di Belen di apprezzamenti, sottolineandone la bravura (soprattutto a confronto di certi cantanti di oggi) e la naturalezza. E subito c’è chi ha pensato a un possibile coinvolgimento della conduttrice nel prossimo Sanremo 2027 guidato proprio da Stefano De Martino. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Belen Rodriguez, la performance social chitarra e voce (da applausi)

Come riportato, tra gli altri, da Today, Belen Rodriguez è tronata sui social per regalare ai followers una sorpresa molto gradita. Una performance canora, in cui lei stessa si accompagna strimpellando la chitarra, sulle note della canzone "Por Debajo De La Mesa" di Luis Miguel. L’esecuzione è spontanea, la voce flebile a tratti, ma intonata. E al termine del video si sente chiaramente fuoricampo un appaluso dei presenti. È una scenetta domestica incredibilmente naturale, che ha subito catturato l’attenzione dei tanti fan dell’argentina, spingendo moltissimi utenti a commentare con entusiasmo sotto la breve didascalia di Belen che recita ironicamente "Canta e suona che passa il dolore del ciclo".

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E così sono piovuti complimenti su complimenti. "Canta che sei bellissima…sei una forza della natura", ha scritto una fan con grande trasporto. E un’altra ha aggiunto un’analisi molto condivisibile: "Sei molto intonata, mille volte meglio di alcuni pseudo cantanti che usano l’autotune". E ancora, c’è chi dopo aver ascoltato Belen non ha resistito all’urgenza di proporle una sorta di duetto (tenerissimo): "Ti passo a prendere? Vivo sul litorale romano…ce ne andiamo in spiaggia a cantare?".

La suggestione su Belen e De Martino a Sanremo 2027

Tale è stato l’impatto del video, online, che subito è partita una suggestione a proposito del prossimo Festival di Sanremo. La kermesse, si sa, verrà condotta e orchestrata a livello artistico da Stefano De Martino, storico ex di Belen da cui l’argentina ha avuto anche il figlio Santiago. E così non viene difficile pensare che chissà, magari in un ruolo di co-conduttrice, o in una comparsata cantata, la showgirl non possa unirsi al presentatore di Affari Tuoi. Almeno per una notte.

I rapporti tra i due, dopotutto, dovrebbero essere distesi. Come ha dimostrato anche la vicinanza arrivata a Belen dopo il recente ricovero. E già era stata iconica l’ultima apparizione della sudamericana all’Ariston, al fianco di Samuray Jay. Per non parlare della famosa ‘farfallina’ che fece impazzire mezza Italia nel 2012. Belen è sempre Belen. Icona ormai tanto italiana quanto argentina. E un pensierino a coinvolgerla sul palco dell’Ariston si potrebbe davvero fare. In fondo, la ragazza sa cantare. Un giorno, chissà, potrebbe addirittura partecipare come artista in gara.

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