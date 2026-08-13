Belén, duetto d’amore con Gaetano Fidanzati. Poi la stoccata su De Martino (e Sanremo): "Provaci" La showgirl canta “Abbracciame” di Andrea Sannino insieme al compagno Gaetano Fidanzati, poi risponde ai fan sulla possibilità di rivederla al Festival 2027.

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Una canzone d’amore, atmosfera soffusa e il fidanzato accanto: è questo il dettaglio che ha attirato l’attenzione nel nuovo video pubblicato sui social da Belén Rodríguez. La showgirl argentina appare mentre canta "Abbracciame" di Andrea Sannino insieme al compagno Gaetano Fidanzati, in un momento spontaneo e decisamente romantico. La sua recente voglia di cantare, mostrata più volte sui social, ha inoltre riacceso le ipotesi su un possibile approdo a Sanremo 2027.

Belén canta con il fidanzato Gaetano, il messaggio su De Martino

Belén ha appena trascorso alcuni giorni di riposo ad Albarella con la famiglia, prima di volare in Sardegna, dove continuerà le sue vacanze. Insieme alla showgirl c’è anche Gaetano, l’uomo che le sta accanto da alcuni mesi e con cui ha ritrovato l’amore dopo una serie di delusioni. Con lui, recentemente, ha condiviso alcuni momenti sui social, proprio come nel tenero video in cui insieme cantano, "core a core", "Abbracciame", una delle canzoni più romantiche degli ultimi anni.

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Sotto i suoi post, però, il nome di Stefano De Martino continua a comparire. "Ah il romanticismo delle canzoni napoletane e degli uomini napoletani !!! tutta la vita Stefano!!!", commenta un fan. Ma Belén, con la schiettezza che sempre l’accompagna, replica confermando un particolare della vita sentimentale del suo ex marito: "Stefano è libero, provaci". E a chi le scrive, riferendosi alla particolare avvenenza di Gaetano: "Ma lui che bonoooo, complimenti Belen non sbagli un colpo", Belén risponde: "Già, il più bello del mondo per me".

Va detto anche che la performance canora di Belén è stata particolarmente apprezzata. L’argentina ha confermato di avere una voce pulita e una buona intonazione, cimentandosi degnamente anche con il testo in napoletano del brano di Sannino. "Una voce meravigliosa…sei una grande donna…. lascia che le male lingue parlino", le scrive una fan. "Gente che vive male. Problema loro", replica l’argentina, che poi rivendica le sue ascendenze partenopee: "Io so napoletana amore. Mia nonna paterna De Vita".

Belen e il commento su Sanremo 2027

L’ultimo video musicale di Belen alimenta inevitabilmente il gossip su Sanremo 2027, che sarà condotto e diretto artisticamente da De Martino. Le indiscrezioni parlano persino di un brano che Belén starebbe registrando con l’obiettivo di sbarcare al Festival come concorrente, dopo aver accompagnato Samurai Jay in una serata della scorsa edizione.

Lei, interrogata sulla possibilità di tornare a Sanremo, ha però risposto con ironia: "Ancora. Ma no! Ahahah". Dunque, oggi è difficile parlare di una partecipazione come cantante in gara. Più plausibile, almeno sulla carta, sarebbe un suo eventuale coinvolgimento in un’altra veste, magari come ospite o co-conduttrice di una delle cinque serate. Anche perché tra Belén e Stefano, nonostante la fine del loro amore, resta il legame familiare rappresentato dal figlio Santiago. E soprattutto la sua presenza all’Ariston accanto all’ex marito, dopo la loro turbolenta separazione, scatenerebbe un forte clamore mediatico e potrebbe contribuire ad alimentare l’interesse intorno alla kermesse.

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