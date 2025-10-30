Belen, bordata a Barbara D’Urso dopo Ballando: “Io non ho problemi. È lei che non mi saluta”
La showgirl argentina ha chiarito qual è il suo rapporto con la conduttrice. Le tensioni tra loro risalirebbero a uno spiacevole incidente avvenuto nel 2013. Ecco i dettagli.
Belen Rodriguez rompe definitivamente il silenzio sul rapporto attuale con Barbara D’Urso. Si era parlato di una situazione tesa dopo l’esperienza dell’argentina a Ballando – come ballerina per una notte – ma in realtà tra le due la ‘maretta’ andrebbe avanti da anni. La showgirl ne ha parlato recentemente durante un’ospitata a Radio 2, chiarendo però che la responsabilità del ‘gelo’ non sarebbe sua, ma di Barbara. Ecco che cosa ha detto in dettaglio.
Belen Rodriguez, la verità sul ‘gelo’ con Barbara D’Urso
La conferma del gelo tra le due ‘dive’ è arrivata durante la trasmissione "Matti da legare" su Radio2, dove Belen ha risposto tra le righe all’imitatore Vincenzo De Lucia (che ha impersonato a turno Mara Venier e Barbara D’Urso). Dopo aver ricordato la sua intervista fiume a Domenica In, Belen ha affrontato senza filtri la questione D’Urso: "Ma guarda, è un po’ strana questa situazione perché in realtà Barbara D’Urso non mi saluta. Dici che si è sciolta? La salutiamo? Io non ho problemi: ciao Barbara. Col cuore".
C’è da dire, però, che le tensioni tra le due conduttrici risalgono a molto prima di Ballando con le Stelle. Il rapporto tra Belen Rodriguez e Barbara D’Urso si era già ‘guastato’ nel 2013, quando la showgirl, ospite de Le Iene, si era lasciata andare al celebre "vaffa" che mandò su tutte le furie l’allora conduttrice di Pomeriggio 5. D’Urso allora si disse "offesa come donna e come mamma", aggiungendo che non avrebbe querelato Belen per non danneggiare Mediaset. Il video venne poi tolto dai social – non da Barbara, ma per una scelta legale di della rete – e il gelo, da allora, non è mai veramente passato.
Le ultime tensioni tra Belen e Barbara D’Urso
Negli anni successivi, il rifiuto dei fratelli Rodriguez (Cecilia e Jeremias) di sedere a Domenica Live aveva di nuovo indispettito ‘Barbarella’, che in diretta si era lasciata scappare una bordata non da poco: "Noi facciamo il 22% anche senza i fratelli Rodríguez". Poi era stata al volta di Belen, intervistata da Giuseppe Candela nel 2020: "Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio Corona, è passato molto tempo. La reazione non è stata delle più carine, ma io non ho nulla contro di lei. Sì, in passato ho detto che alcuni suoi programmi sono circensi, però rispetto il suo lavoro. È una grandissima professionista e il suo ruolo lo copre alla perfezione". Quella di Ballando, insomma, è solo l’ultima goccia in un vaso pieno zeppo di polemiche.
