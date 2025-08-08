Belen, da Il commissario Montalbano al video virale del benzinaio: le mille sfumature della showgirl argentina La showgirl è stata protagonista di una clip controversa diffusa online. Ma la sua carriera spazia dai film alle serie tv, sempre in bilico tra gossip e ruoli di peso.

Se c’è una parola che descrive perfettamente Belen Rodriguez nel panorama dello spettacolo italiano è ‘versatilità’. Regina indiscussa del gossip e dei social, la showgirl argentina conquista titoli e attenzione con naturalezza: tra apparizioni televisive, ruoli da attrice, scatti mozzafiato e qualche immancabile polemica. La sua estate in Costa Smeralda non fa eccezione, dato che uno spiacevole episodio di vita quotidiana – è al centro del gossip per una la lite, diventata virale a causa di un video rubato, con un benzinaio – si è trasformato in un caso mediatico. Ma oltre alle cronache web, la carriera di Belen si è arricchita negli anni di capitoli importanti, tra cui quello della fiction. E su tutte spicca Il Commissario Montalbano, serie cult Rai in cui l’argentina ha interpretato un ruolo da femme-fatale (con grande approvazione di critica e pubblico). Vediamo qui sotto tutti i dettagli,

La parentesi da attrice di Belen ne Il commissario Montalbano

Lontano dai gossip ricorrenti, e dalle critiche spesso feroci del web, Belen Rodriguez ha sempre saputo spaziare tra tv, cinema e fiction con risultati non indifferenti. E tra le interpretazioni più memorabili dell’argentina c’è sicuramente quella nell’episodio "Il campo del vasaio" de Il commissario Montalbano, fiction Rai tra le più amate. Qui la Rodriguez veste i panni di Dolores Gutierrez, donna affascinante e misteriosa che denuncia la scomparsa del marito, ufficiale marittimo legato a un’importante famiglia della malavita locale. La sua presenza aggiunge un elemento di seduzione e tensione alla trama, portando il pubblico a chiedersi quali segreti si celino dietro la sua bellezza e la sua inquietudine.

Quella di Montalbano rappresenta una delle tappe significative nella carriera da attrice di Belen, iniziata nel 2006/07 con la serie argentina "Palermo Hollywood Hotel". In Italia si è misurata poi con ruoli vari, dal cinepanettone "Natale in Sudafrica" di Neri Parenti alle apparizioni in serie come "Così fan tutte", in film come "Se sei così ti dico sì", "Non c’è 2 senza te" (2015) e anche nel popolarissimo "Don Matteo 10". Inoltre, Belen ha prestato la sua voce a personaggi d’animazione ed è riuscita a ritagliarsi uno spazio credibile, anche per chi la conosce soprattutto come conduttrice o volto delle passerelle e dei gossip.

Insomma, il suo passaggio per la fiction italiana, e in particolare per Il commissario Montalbano, ha dimostrato che Belen possiede una naturalezza scenica e un carisma da vera protagonista. Pur restando sempre legata al mondo dell’intrattenimento, la Rodriguez ha dimostrato una capacità di rinnovarsi e sorprendere, arricchendo la televisione italiana con la sua versatilità. Che si tratti di una lite al distributore, di polemiche social o di ruoli nelle fiction di culto, Belen Rodriguez incarna lo spirito della spettacolarità 2.0: capace di stupire, di far discutere e di conquistare generazioni diverse con ironia, bellezza e talento. L’argentina più famosa d’Italia è – e resta – una vera protagonista con la ‘p’ maiuscola, in tv e nei gossip dell’estate.

