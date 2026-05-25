Belen beffata ancora da Mediaset, salta la conduzione dell'Isola dei Famosi: al suo posto pronta Selvaggia Lucarelli Altro che Belen: per la nuova Isola dei Famosi spunta il nome dell'opinionista dell'ultima fortunata edizione del Gf Vip, che con l'Isola avrebbe già dei trascorsi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La nuova edizione de L’Isola dei Famosi continua a far parlare di sé, e il motivo è chiaro: quello che fino a poche settimane fa sembrava un progetto abbastanza definito starebbe invece cambiando rapidamente, soprattutto sul fronte conduzione. Per mesi il nome dato praticamente per certo era quello di Belen Rodriguez, considerata perfetta per guidare il nuovo corso del reality, ma nelle ultime ore le indiscrezioni hanno preso una direzione diversa e decisamente più sorprendente.

Isola dei Famosi: Selvaggia Lucarelli prende quota e ‘scalza’ Belen

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica "C’è chi dice" del settimanale Chi, Belen Rodriguez non sarebbe più la favorita per prendere le redini del programma, nonostante le numerose voci circolate nelle ultime settimane. Una frenata improvvisa che avrebbe rimesso tutto in discussione proprio mentre Mediaset starebbe lavorando alla trasformazione del format.

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L’idea di vedere Selvaggia Lucarelli alla conduzione de L’Isola dei Famosi fino a poco tempo fa sarebbe sembrata improbabile, ma oggi appare molto più concreta. La giornalista e opinionista, reduce dall’esperienza al Grande Fratello, avrebbe convinto l’azienda grazie al suo stile diretto, divisivo e fortemente riconoscibile, caratteristiche che potrebbero adattarsi bene a un’edizione meno costruita sul classico meccanismo da reality in diretta.

A rendere ancora più credibile il retroscena c’è anche un dettaglio che molti hanno notato: ospite a È sempre mezzogiorno, la stessa Belen Rodriguez, incalzata da Antonella Clerici sulle voci relative a una sua possibile conduzione, non aveva confermato nulla con sicurezza, limitandosi a dire che lo avrebbe sperato molto. Risulta effettivamente strano che la conduttrice, se considerata per il ruolo, non avesse ancora notizie a riguardo. Anche se va detto che avrebbe potuto scegliere di rimanere sul vago per evitare di anticipare la notizia. Trattandosi però di indiscrezioni, per conferme ufficiali bisognerà attendere le parole dei diretti interessati.

Spunta anche il primo possibile concorrente

Nel frattempo iniziano a emergere anche i primi nomi legati al cast. Tra quelli più chiacchierati ci sarebbe Francesco Chiofalo, volto noto dei reality e dei social, già protagonista di Temptation Island e recentemente tornato al centro dell’attenzione grazie all’intervista rilasciata a Belve, diventata virale online.

Dopo l’esperienza in The 50 Italia, il suo approdo nel reality adventure di Canale 5 potrebbe rappresentare un ulteriore passo nella sua carriera televisiva. E considerando la direzione che il programma sembrerebbe voler prendere, il suo profilo apparirebbe perfettamente coerente con il nuovo tono che Mediaset starebbe cercando di costruire attorno al format. Per ora si tratta ancora di indiscrezioni, ma la macchina delle voci si è già messa in moto.

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