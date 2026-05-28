Belen, Balivo la difende e anche Fiorello scende in campo: “Ha totalmente ragione”
L'intervento della presentatrice de La Volta Buona ha scatenato un coro di approvazione in tv e non solo. Tra i suoi sostenitori, anche lo showman de La Pennicanza.
Il caso Belen continua ad angosciare il mondo dello spettacolo. E tra i vip che hanno mostrato sostegno all’argentina, nelle ultime ore, si aggiunge adesso anche Fiorello. Lo showman de La Pennicanza oggi ha applaudito un’uscita molto dura (ma decisamente condivisibile) di Caterina Balivo nella puntata di ieri de La Volta Buona. Si era rifiutata di ospitare alcune categorie di ‘profittatori’ in relazione proprio alla vicenda di Belen. E così Fiore ha rinforzato, con molto tatto, il punto della collega. Ecco tutti i dettagli.
Belen, la difesa di Caterina Balivo a La Volta Buona
L’intervento in difesa di Belen, recentemente dimessa dall’ospedale dopo un gravi difficoltà personali, ha trovato grande approvazione tra il pubblico de La Volta Buona. È stata proprio la padrona di casa Caterina Balivo, nella puntata di ieri 27 maggio, a entrare a gamba tesa nella questione dopo la confessione amara dell’ospite in collegamento Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi. "Sta passando un momento difficile come tutti. Nessuno deve dare giudizi", ha detto Biavardi, che poi ha rivelato: "Vi devo fare una confessione: nell’imminenza del fatto, volevano vendermi delle foto di lei appariva palesemente in difficoltà mentre rientrava a casa. Io quelle foto le ho buttate via e non le pubblico. Noi siamo giornalisti, non carnefici".
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Una versione simile a quella già fornita dal suo collega Gabriele Parpiglia, che restituisce un quadro desolante di veri e propri ‘sciacalli’ del dolore in azione a poche ore dalla vicenda che ha travolto Belen. Perciò Balivo, scossa dal retroscena, non ha tardato a sbottare: "Chi pubblicherà quelle foto non sarà mai ospite de La Volta Buona, né Oggi, né Chi, né Nuovo, né Vero: non sarà più nostro ospite. E lo dico adesso così c’è RaiPlay e lo possiamo mandare in onda".
I complimenti di Fiorello a Caterina Balivo
Su questa uscita decisa della Balivo è tornato oggi Fiorello, nella consueta puntata de La Pennicanza. Anche lo showman Rai ha evitato giri di parole, dedicando prima un pensiero alla stessa Belen, parte della grande ‘famiglia’ di Radio 2: "Ho letto una cosa interessante su Belen, a cui va il nostro applauso perché è una della famiglia di Radio2". Poi il commento puntuale: "La Balivo ha detto ‘Chiunque pubblichi foto di Belén in ospedale non verrà più ospite qui’". Su questo Fiorello si è detto pienamente d’accordo. A riprova del fatto che la maggioranza nel mondo dello spettacolo sta dalla parte dell’argentina. Che giustamente avrà bisogno di distacco e silenzio, in questo momento. Non certo di foto indiscrete scattate in un momento che doveva restare privato.
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