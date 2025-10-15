“Benvenuta Clara Isabel”, Belen ‘brucia’ l’annuncio di Cecilia Rodriguez (ma poi ci ripensa). Cosa è successo Attraverso i social, la showgirl ha annunciato la nascita della nipotina prima dei suoi genitori, per poi cancellare il post cercando di rimediare alla gaffe.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati ufficialmente genitori della piccola Clara Isabel. Ad annunciarlo è stata proprio la zia Belen Rodriguez attraverso una Instagram story, salvo poi cancellarla dopo essersi resa conto di aver addirittura anticipato gli stessi neogenitori nell’annuncio. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Belen Rodriguez: "Benvenuta al mondo Clara Isabel", ma poi ci ripensa

Ebbene sì, nelle ultime ore Belen Rodriguez ha annunciato sui social la nascita dell’attesissima nipotina, figlia della sorella Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser, scrivendo: "Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!". Un messaggio pieno di entusiasmo, emozione e affetto che la showgirl ha però cancellato poco dopo. Il motivo? Belen deve essersi resa conto di aver fatto una gaffe anticipando i neogenitori nell’annuncio della nascita della bambina.

Anche Alessandro Rosica ha poi confermato la notizia rivelando sui social: "Dovrebbe essere nata la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Mi hanno chiamato testimoni dall’ospedale". Ma la gaffe, in buonissima fede, di Belen non è certo passata inosservata, e sui social diversi utenti si sono scatenati con i commenti. "Belen che annuncia la nascita di Clara Isabel prima dei genitori e poi cancella la storia è un altro livello di disagio comunque", si legge in un commento, mentre un altro utente aggiunge: "Belen come una gossippara qualunque". Ora non rimane che attendere l’annuncio ufficiale dei due genitori, dopo il quale anche Belen potrà liberamente esprimere tutta la sua emozione.

Cecilia Rodriguez e il difficile percorso per avere un figlio

A questo punto non possiamo che immaginare l’immensa emozione di tutta la famiglia Rodriguez-Moser, soprattutto dopo il lungo e difficile percorso che la coppia ha dovuto affrontare per riuscire ad avere un figlio. Ricordiamo infatti che Cecilia ha più volte raccontato di aver tentato per diversi anni una gravidanza naturale senza riuscire ad ottenere alcun risultato, un problema che purtroppo affligge molte coppie. Alla fine, lei e Ignazio hanno quindi deciso di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita che, fortunatamente, ha permesso alla coppia di coronare il grande sogno di formare una famiglia.

In tutto questo, con tutte le difficoltà e i problemi legati ad un percorso tanto difficile, Cecilia ha dovuto affrontare anche l’incidente del padre, rimasto ustionato durante un incendio avvenuto nel capannone nel quale lavorava. Fortunatamente anche in questo caso tutto è finito per il meglio, ma per Cecilia sono stati momenti di forte ansia e preoccupazione. Insomma, un percorso tortuoso e difficile che alla fine ha però portato a Ignazio e Cecilia il regalo più grande e bello della vita.

