Belen non l'ha superata: ancora innamorata di Stefano De Martino, una 'cara amica' svela tutto

Amicizie vicine alla showgirl parlano di un sentimento che non si sarebbe mai spento, nonostante i nuovi flirt e gli incontri pubblici degli ultimi mesi.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Ancora una volta Belen Rodriguez torna al centro del gossip, e il nome accanto al suo resta quello di Stefano De Martino. Nonostante i tentativi di voltare pagina, i nuovi amori più o meno fugaci e un’estate movimentata, sembra che la conduttrice argentina non abbia mai davvero chiuso con il suo ex marito. A confermarlo sarebbero alcune indiscrezioni trapelate da fonti vicine a lei, che parlano di un sentimento forte e mai davvero sopito.

Il periodo difficile di Belen Rodriguez

Negli ultimi due anni la vita privata di Belen ha vissuto momenti molto complessi. Dopo la depressione che l’ha portata a chiedere aiuto in una clinica, la conduttrice aveva raccontato a Domenica In il buio che aveva attraversato: "Pesavo meno di 50 kg, non mi andava nemmeno più di alzarmi dal letto. Stefano? Non ha saputo aiutarmi, forse perché non mi amava davvero. Ecco, la mia depressione è nata lì". Parole dure, che sembravano chiudere definitivamente la porta a un ritorno. Eppure, secondo quanto riportato da Dagospia, quella storia non sarebbe affatto archiviata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

I litigi e il presunto ritorno di fiamma

In quest’ultima estate, la showgirl è stata protagonista di almeno tre liti finite sui social: prima con un benzinaio in Sardegna, poi con alcuni ragazzi in un ristorante a Porto Cervo, e infine davanti a un locale milanese. Episodi che hanno fatto discutere ma che, secondo quanto rivelato da una sua amica, avrebbero una sola radice: "Le intemperanze di Belen Rodriguez sarebbero dovute ad un solo motivo: sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino". Una rivelazione che cambia la prospettiva e che spiegherebbe anche la fine rapida della frequentazione con Nicolò De Tomassi, il giovane avvocato fotografato con lei solo poche settimane fa. "È stato solo un flirt per far ingelosire De Martino?", si è chiesto il sito di gossip.

Il presente di Stefano de Martino e Belen

Se Belen si dichiara single, Stefano ha invece una relazione stabile con Caroline Tronelli, nonostante i problemi legati alla recente violazione della loro privacy, con alcuni video privati diffusi in rete da ignoti hacker. Il conduttore è sempre più lanciato anche sul fronte professionale: tornerà infatti al timone di Affari Tuoi e di Stasera tutto è possibile, e non mancano voci su un suo futuro da protagonista al Festival di Sanremo.

Belen e Stefano: un amore che torna sempre

Quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è un capitolo che sembra chiuso e riaperto infinite volte. Negli ultimi dieci anni ci sono stati almeno tre ritorni di fiamma, e ogni volta la coppia è riuscita a sorprendere pubblico e fan. È quindi difficile pensare che la porta sia definitivamente serrata, soprattutto se i sentimenti di Belen fossero davvero così forti. Per ora, però, restano solo indiscrezioni e voci di corridoio. Ma nel mondo dello spettacolo, e soprattutto con due protagonisti come loro, non è mai detta l’ultima parola.

