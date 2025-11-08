Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Being Eddie su Netflix: quando esce il docufilm (senza filtri) sulla vita di Eddie Murphy

Dal palco del Saturday Night Live a Hollywood, Eddie Murphy si racconta senza filtri in un docufilm unico targato Netflix, tra risate, ricordi e verità inedite.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ha fatto ridere e continua a far ridere milioni di persone in tutto il mondo e, tra qualche giorno, potremmo scoprire dettagli inediti sulla sua vita, sia professionale che privata. Eddie Murphy, icona intramontabili della comicità e del cinema, si racconterà a cuore aperto in Being Eddie, il documentario di Netflix che racconta la sua carriera straordinaria senza filtri. Dai primissimi anni al successo travolgente del Saturday Night Live, fino ai ruoli che hanno fatto la storia di Hollywood, Murphy si racconta con sincerità e quel pizzico di ironia che lo rende unico. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Being Eddie, cosa vedremo nel film documentario su Eddie Murphy

Arriverà a Novembre, su Netflix, Being Eddie, il film documentario diretto da Angus Wall dedicato a Eddie Murphy, che per la prima volta si racconta in prima persona, mostrando la sua vita familiare e la sua casa. Il film ripercorre quasi cinquant’anni di carriera, da prodigio della stand-up a fenomeno del Saturday Night Live, fino alla star di Hollywood e padre di famiglia, evidenziando il suo carisma, il talento e la capacità di evitare le insidie e gli ostacoli dello show business.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Oltre a Murphy, il documentario include interviste e testimonianze di amici e colleghi come Dave Chappelle, Chris Rock, Jamie Foxx, Tracee Ellis Ross, Kevin Hart, John Landis, Arsenio Hall, Jerry Seinfeld e i produttori Jerry Bruckheimer e Brian Grazer, che raccontano come abbia cambiato la comicità, Hollywood e la cultura Black. La sinossi sottolinea il percorso unico dell’attore, la sua capacità di dominare diverse sfaccettature della recitazione e di rimanere una celebrità di primo piano per oltre quattro decenni senza cedere al lato oscuro della fama.

Being Eddie celebra la sua carriera innovativa, il carisma esplosivo, l’ambizione e la riservatezza che lo rendono una figura straordinaria, offrendo al pubblico uno sguardo intimo sulla vita e sulla carriera di una star che capita una volta ogni secolo. Debutta al cinema nel 1982 con 48 ore accanto a Nick Nolte, ottenendo subito un grande successo, seguito l’anno dopo da Una poltrona per due. Da lì costruisce una carriera costellata di commedie di successo come Il principe cerca moglie, Il professore matto, Il dottor Dolittle, Dolemite Is My Name e Il principe cerca figlio. La sua risata è famosissima e Murphy è anche celebre per il doppiaggio di Ciuchino in Shrek. Candidato all’Oscar per Dreamgirls, ha vinto due Emmy, un Golden Globe e il Cecil B. DeMille Award.

Quando esce in streaming su Netflix il docufilm Being Eddie

Lo sappiamo, non vedete l’ora di immergervi nella visione di questo documentario ma, dovrete aspettare ancora pochissimi giorni. Sarà, infatti, disponibile in streaming su Netflix dal 12 novembre 2025.

Guida TV

  • 09 Novembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 09 Novembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 10 Novembre 2025

    Marte

    Sky Adventure

Potrebbe interessarti anche

Eddie Murphy e Jacob Elordi

Film Netflix, le uscite di novembre 2025: le commedie natalizie anticipano il ritorno di Eddie Murphy e Jacob Elordi

Un mese di cinema e spettacolo tra gotico, risate e note live: Netflix a novembre 20...
Eddie Murphy sarà l'ispettore Clouseau nel nuovo film La Pantera Rosa

Eddie Murphy è l’ispettore Clouseau nero de La Pantera Rosa e rilancia Shrek 5 con lo spin-off di Ciuchino: i dettagli

Eddie Murphy stravolge La Pantera Rosa vestendo i panni di Clouseau, anticipa Shrek ...
Il Blindato Dell'Amore, tutte le curiosità sul film Prime Video con Eddie Murphy

Il Blindato Dell’Amore, Eddie Murphy tra rapine, ex amori e milioni da rubare su Prime Video: tutte le curiosità sul film

Eddie Murphy torna all’azione in Il Blindato Dell’Amore: tra rapine folli, passioni ...
Monster, differenze tra la storia vera di Ed Gein e la serie in streaming su Netflix

La storia vera di Ed Gein, chi è il protagonista della serie Monster su Netflix

Monster scuote Netflix e riapre il caso Ed Gein: la serie mostra l’incubo e l'orrore...
Novità Film Netflix ottobre 2025: il preside Steve di Cillian Murphy e il nuovo capolavoro di Kathryn Bigelow

Novità Film Netflix ottobre 2025: il preside Steve di Cillian Murphy e il nuovo capolavoro di Kathryn Bigelow

I film da non perdere in uscita su Netflix a ottobre 2025: un affollamento di grandi...
Monster - La Storia di E Gein, la spiegazione del finale della serie in streaming su Netflix

Ed Gein più folle che mai nel finale della serie Netflix: riscritta la storia del killer più temuto al mondo

Tra ospedali psichiatrici, visite inquietanti e omicidi efferati, il finale della se...
Serie tv netflix ottobre 2025

Serie Netflix novità ottobre 2025: i misteri del Mostro e Liam Hemsworth che diventa The Witcher

Serie tv in uscita a ottobre 2025 su Netflix: scopri tutti i titoli da non perdere t...
Le serie da vedere su Netflix a ottobre 2025

Netflix, tutte le novità di ottobre 2025: nel catalogo tornano le serie più amate di sempre

Da Monster - La storia di Ed Gein al ritorno delle Winx e RIV4LI: tutti i titoli da ...
5 nuove uscite streaming horror

5 nuove serie TV da vedere su Netflix e Prime Video per una notte da paura: disturbanti storie vere e mostri agghiaccianti

Volete trascorrere una notte da paura? Ecco 5 nuove uscite streaming con disturbanti...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

andrea-delogu

Andrea Delogu
Alice Lupparelli

Alice Lupparelli
Morris Chestnut

Morris Chestnut
Sofia Bartoli

Sofia Bartoli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963