Being Eddie su Netflix: quando esce il docufilm (senza filtri) sulla vita di Eddie Murphy Dal palco del Saturday Night Live a Hollywood, Eddie Murphy si racconta senza filtri in un docufilm unico targato Netflix, tra risate, ricordi e verità inedite.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ha fatto ridere e continua a far ridere milioni di persone in tutto il mondo e, tra qualche giorno, potremmo scoprire dettagli inediti sulla sua vita, sia professionale che privata. Eddie Murphy, icona intramontabili della comicità e del cinema, si racconterà a cuore aperto in Being Eddie, il documentario di Netflix che racconta la sua carriera straordinaria senza filtri. Dai primissimi anni al successo travolgente del Saturday Night Live, fino ai ruoli che hanno fatto la storia di Hollywood, Murphy si racconta con sincerità e quel pizzico di ironia che lo rende unico. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Being Eddie, cosa vedremo nel film documentario su Eddie Murphy

Arriverà a Novembre, su Netflix, Being Eddie, il film documentario diretto da Angus Wall dedicato a Eddie Murphy, che per la prima volta si racconta in prima persona, mostrando la sua vita familiare e la sua casa. Il film ripercorre quasi cinquant’anni di carriera, da prodigio della stand-up a fenomeno del Saturday Night Live, fino alla star di Hollywood e padre di famiglia, evidenziando il suo carisma, il talento e la capacità di evitare le insidie e gli ostacoli dello show business.

Oltre a Murphy, il documentario include interviste e testimonianze di amici e colleghi come Dave Chappelle, Chris Rock, Jamie Foxx, Tracee Ellis Ross, Kevin Hart, John Landis, Arsenio Hall, Jerry Seinfeld e i produttori Jerry Bruckheimer e Brian Grazer, che raccontano come abbia cambiato la comicità, Hollywood e la cultura Black. La sinossi sottolinea il percorso unico dell’attore, la sua capacità di dominare diverse sfaccettature della recitazione e di rimanere una celebrità di primo piano per oltre quattro decenni senza cedere al lato oscuro della fama.

Being Eddie celebra la sua carriera innovativa, il carisma esplosivo, l’ambizione e la riservatezza che lo rendono una figura straordinaria, offrendo al pubblico uno sguardo intimo sulla vita e sulla carriera di una star che capita una volta ogni secolo. Debutta al cinema nel 1982 con 48 ore accanto a Nick Nolte, ottenendo subito un grande successo, seguito l’anno dopo da Una poltrona per due. Da lì costruisce una carriera costellata di commedie di successo come Il principe cerca moglie, Il professore matto, Il dottor Dolittle, Dolemite Is My Name e Il principe cerca figlio. La sua risata è famosissima e Murphy è anche celebre per il doppiaggio di Ciuchino in Shrek. Candidato all’Oscar per Dreamgirls, ha vinto due Emmy, un Golden Globe e il Cecil B. DeMille Award.

Quando esce in streaming su Netflix il docufilm Being Eddie

Lo sappiamo, non vedete l’ora di immergervi nella visione di questo documentario ma, dovrete aspettare ancora pochissimi giorni. Sarà, infatti, disponibile in streaming su Netflix dal 12 novembre 2025.

