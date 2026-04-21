La magia di una notte irripetibile torna al cinema: ecco quando rivedere il cult che ha segnato una generazione Il cult romantico Prima dell’Alba torna sul grande schermo: Ethan Hawke e Julie Delpy (ri)accendono una notte infinita tra emozioni e sogni nel cuore di Vienna.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Uno dei film più belli, romantici e indimenticabili di Richard Linklater, Before Sunrise – Prima dell’Alba, torna nei cinema italiani come evento speciale. In occasione del suo trentesimo anniversario, i vecchi fan e nuovi spettatori avranno, quindi, l’opportunità di rivederlo sul grande schermo e riscoprirne il fascino, grazie anche alla presenza di attori come Ethan Hawke e Julie Delpy. Vediamo insieme tutti i dettagli e scopriamo le date.

Before Sunrise – Prima dell’Alba, quando recarsi al cinema per rivederlo: i giorni da segnare

Ebbene sì, se leggendo il primo paragrafo siete rimasti increduli, rassegnatevi perché è proprio vero: Before Sunrise – Prima dell’Alba, di Richard Linklater, torna nei cinema italiani come evento speciale dal 20 al 22 aprile 2026, in occasione del 30° anniversario dall’uscita. Il film cult del 1995, Orso d’argento per la regia a Berlino, sarà proiettato in alcune sale come il Visionario (20–22 aprile) e Cinemazero (20–21 aprile), insieme agli altri capitoli della trilogia: Before Sunset (2004) e Before Midnight (2013).

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Before Sunrise – Prima dell’Alba: trama e cast del film

Prima dell’Alba, diretto da Richard Linklater, racconta l’incontro casuale tra Jesse, un giovane americano, e Céline, una studentessa francese, su un treno da Budapest a Vienna. Tra i due nasce subito una forte intesa, anche se sanno di avere poco tempo insieme: Jesse deve tornare in America il giorno seguente, mentre Céline prosegue per Parigi. Spinto dal desiderio di conoscerla meglio, Jesse la convince a scendere con lui a Vienna per trascorrere insieme la notte. Céline accetta e i due passano ore a camminare per la città, parlando intensamente di amore, vita, relazioni, sogni e temi esistenziali come la morte e la fede. Il loro dialogo profondo li avvicina sempre di più, fino a momenti di tenerezza e intimità. Con l’arrivo dell’alba, però, la magia della notte finisce e i due devono separarsi, tornando alle proprie vite. Nel cast, oltre a Ethan Hawke e Julie Delpy, troviamo anche:

Andrea Eckert

Haymon Maria Buttinger

Karl Bruckschewaiger

Dominik Castell

Erni Mangold

Hanno Poschl

Tex Rubinowitz

Harold Waiglein

Bilge Jeschim

Dov’è stato girato Before Sunrise – Prima dell’Alba: le location

Per un film così iconico, ci sono location altrettanto iconiche che non possiamo non menzionare. Il film è ambientato a Vienna e utilizza diverse location reali che contribuiscono in modo decisivo alla narrazione. La storia inizia alla Wien Westbahnhof, dove Jesse e Céline si incontrano per la prima volta. Tra i luoghi più significativi c’è anche lo Zollamtssteg, che richiama il tema del caso e degli incontri fortuiti. Il negozio di vinili Teuchtler Schallplattenhandlung rappresenta uno dei momenti più intimi del film, mentre la Maria-Theresien-Platz fa da sfondo a conversazioni più riflessive.

Al Prater, con il Wiener Riesenrad, avviene la scena del primo bacio, una delle più iconiche del film. Infine, luoghi come il Kleines Café e l’area dell’Albertina accompagnano la parte finale della storia, legata alla separazione dei protagonisti.

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