Il film di Tim Burton che ha cambiato il cinema: Beetlejuice e quella mossa geniale della Warner

Tutte le curiosità più folli sul film Beetlejuice, diretto da Tim Burton e distribuito da Warner Bros: tutti i segreti che forse non conosci ancora oggi

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist – Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

Beetlejuice (1988) è il cult diretto da Tim Burton che ha rivoluzionato il modo in cui il cinema racconta l’aldilà attraverso l’ironia e il grottesco. La storia segue Adam e Barbara Maitland, una coppia che dopo un incidente stradale torna come fantasmi a infestare la propria casa, ma si trova in difficoltà quando i nuovi inquilini, i Deetz, rifiutano di andarsene. Disperati, si affidano al bizzarro "bio-esorcista" Beetlejuice, un’entità caotica e imprevedibile che trasforma il loro piano in un’avventura surreale e indimenticabile.

Per i collezionisti e gli amanti del cinema di culto, il cofanetto T-Steel di RaroFilm Studios offre un’edizione limitata e numerata (solo 500 copie) in Steelbook con 4K UHD + Blu-ray, poster, fotobooklet, card da collezione e T-shirt esclusiva. Nel video qui sotto scopri curiosità e dietro le quinte che probabilmente non conoscevi, per guardare Beetlejuice con occhi nuovi.

Dove vedere Beetlejuice (1988) in streaming

Il film Beetlejuice, capolavoro indiscusso di Tim Burton, è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, Tim Vision e Apple TV, ma si può solo acquistare o noleggiare. Ricordiamo che il film vede nel cast Michael Keaton, nei panni del protagonista, Alec Baldwin, Geena Davis e Winona Ryder, tra gli altri.

