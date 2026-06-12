Ronn Moss, lo storico Ridge torna con una nuova "soap" e vuota il sacco sui segreti mai svelati di Beautiful Il divo si mette a nudo in un nuovo progetto, Soap Fever, e racconta alcuni retroscena inediti di Beautiful e del successo ottenuto grazie alla longeva soap

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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L’attore americano Ronn Moss, famosissimo per aver interpretato il primo Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, è stato ospite al Biografilm Festival di Bologna. Durante l’evento ha presentato un documentario intitolato Soap Fever, diretto dalla regista Inka Achté, un film ambientato in Finlandia durante la crisi economica degli anni ’90 che spiega come le soap opera abbiano avuto un grandissimo successo in quel periodo.

Ronn Moss e i segreti di Beautiful: cosa ha rivelato lo storico Ridge Forrester

È proprio la soap, d’altronde, ad averlo reso noto in tutto il mondo. Ronn Moss, durante la presentazione, ha parlato anche di Beautiful e di come al tempo fosse convinto che sarebbe durata solo un paio d’anni. Invece, quel ruolo lo ha impegnato per ben 25 anni, dal 1987 al 2012. L’attore ha spiegato che è stato un lavoro molto faticoso: non era come girare un normale film che finisce in pochi mesi, ma si lavorava quasi tutto l’anno, per cinquanta settimane su cinquantadue.

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Per l’attore, il pubblico è sempre stato la cosa più importante e tutto il cast lavorava solo per fare felici i telespettatori. Ha ricordato che in quegli anni ricevevano tantissime lettere da ogni parte del mondo e facevano il massimo per rispondere a tutti, perché ci tenevano davvero. Moss ha anche parlato del suo legame speciale con l’Italia, un Paese che frequenta da più di 45 anni e per il quale prova un grande affetto e rispetto, grazie ai bellissimi ricordi e alle tante persone meravigliose incontrate nel tempo.

Ronn Moss: "Ecco quando ho capito di essere una persona famosa"

Durante l’intervista a Bologna, l’attore ha ricordato un episodio del 1990 che gli fece capire per la prima volta quanto fosse diventato famoso nel mondo. Si trovava da solo ad Atene per un viaggio quando fu organizzato un incontro con i fan in un grande negozio di sport per firmare degli autografi. Dopo soli dieci minuti, i responsabili del negozio lo avvisarono preoccupati che fuori c’era troppa calca e che la situazione stava sfuggendo di mano.

Guardando fuori, Moss vide una folla immensa che riempiva ogni singola strada a perdita d’occhio. C’era gente persino sopra i tetti delle macchine e delle pattuglie della polizia pur di riuscire a vederlo. L’attore ha confessato che fino a quel giorno, lavorando sempre chiuso dentro a uno studio televisivo, non si era mai reso conto di quanto il suo personaggio fosse entrato nel cuore delle persone. Invece, la sua fama è tale che ancora oggi i fan sono tantissimi e lo riconoscono come l’unico, vero Ridge di Beautiful.

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