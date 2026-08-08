Beautiful si ferma per l'estate: quando tornano le puntate inedite su Canale 5 Beautiful si prende una breve pausa estiva: dall'8 al 23 agosto spazio alle repliche, mentre gli episodi inediti torneranno su Canale 5 da lunedì 24 agosto.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Beautiful si concede la tradizionale pausa estiva, ma senza abbandonare il pubblico di Canale 5. Per circa due settimane la storica soap americana lascerà spazio alle repliche degli episodi più recenti, mantenendo comunque il consueto appuntamento nel primo pomeriggio. Una scelta ormai consolidata che permette agli spettatori di recuperare gli sviluppi principali delle ultime settimane prima del ritorno delle nuove puntate. Ecco quando scatterà lo stop e cosa accadrà alla ripresa della programmazione.

Beautiful in pausa: dal 8 al 23 agosto spazio alle repliche

Anche quest’anno Mediaset ha scelto di concedere una breve pausa estiva agli episodi inediti di Beautiful. Dall’8 al 23 agosto 2026, infatti, la soap continuerà ad andare regolarmente in onda nel suo storico spazio, intorno alle 13:45 su Canale 5, ma con le repliche delle puntate trasmesse nelle settimane precedenti.

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Non si tratta quindi di una sospensione completa del programma, bensì di una soluzione che permette agli spettatori di non perdere nulla e, allo stesso tempo, di recuperare gli eventi più importanti prima dell’arrivo dei nuovi episodi. Una formula già adottata negli anni passati, utile anche per mantenere l’appuntamento quotidiano durante il periodo di Ferragosto e riallineare la programmazione italiana con quella americana. La soap, in onda dal 1987 e ancora oggi tra i titoli più seguiti del daytime, continua infatti a rappresentare uno degli appuntamenti più fedeli del pubblico italiano. Le vicende della famiglia Forrester, insieme a quelle dei Logan e degli Spencer, continueranno quindi ad accompagnare i telespettatori anche durante la pausa, seppur attraverso episodi già trasmessi.

Anticipazioni: cosa succederà al ritorno delle puntate inedite

La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 24 agosto 2026, quando Beautiful riprenderà la normale programmazione con gli episodi in prima visione. La storia ricomincerà dal punto esatto in cui era stata interrotta, senza salti narrativi. Prima dello stop, la situazione alla Forrester Creations era diventata sempre più tesa dopo l’estromissione di Hope dall’azienda. Carter ha deciso di schierarsi al suo fianco, proponendo una collaborazione tra la linea Hope for the Future e Brooke’s Bedroom, una scelta destinata ad alimentare nuovi contrasti.

Le anticipazioni raccontano che la situazione sarà destinata a complicarsi ulteriormente. Carter elaborerà infatti un progetto per modificare gli equilibri della Forrester Creations, trovando l’appoggio di Hope. Brooke, però, finirà per scoprire casualmente il piano e deciderà di informare Ridge, dando così il via a una nuova sfida che potrebbe cambiare il futuro dell’azienda. Parallelamente entrerà in scena anche Remy, un personaggio destinato ad avere un ruolo importante nelle prossime storyline. Il suo arrivo riporterà a galla il passato di Electra e aprirà un nuovo filone narrativo destinato a svilupparsi nelle settimane successive.

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