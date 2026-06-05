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Beautiful, le anticipazioni dal 7 al 13 giugno 2026: Luna viene scoperta

Le trame di Beautiful per la settimana dal 7 al 13 giugno: il cerchio si stringe attorno alla ragazza, dopo il rapimento e la scomparsa di Steffy

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Redazione

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Beautiful, Bill, Luna e Poppy
Ufficio Stampa Mediaset

Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 7 a sabato 13 giugno 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful dal 7 al 13 giugno 2026

Domenica 7 giugno 2026

La tensione sale attorno alla scomparsa di Steffy: si scopre che è stata rapita da Luna e tenuta prigioniera in una gabbia nell’appartamento che condivideva con la madre Poppy. Luna giustifica il gesto sostenendo che Steffy ha scoperto il suo segreto e la lascia chiusa convinta che l’edificio verrà demolito. Intanto Finn, Ridge e R.J. si accorgono che la ragazza manca all’appello e iniziano a preoccuparsi, ricordando anche la recente crisi tra Finn e Steffy dovuta al bacio di Hope.

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Lunedì 8 e martedì 9 giugno 2026

Tutti si stupiscono per la mancanza di notizie da parte di Steffy. Ridge e R.J. parlano con ammirazione della determinazione della figlia; Finn, controllando i luoghi in cui è stata vista l’ultima volta, trova il telefono di Steffy a casa di Bill. Qui incontra anche Luna, ospite di Bill, e nota nel suo comportamento segnali che lo insospettiscono. Bill racconta che Luna lo ha baciato due volte e che le ha proposto aiuto psicologico, aumentando i dubbi sul ruolo della giovane nella vicenda.

Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno 2026

La convinzione di Finn che Luna sia coinvolta nella scomparsa di Steffy si rafforza: il telefono ritrovato a casa di Bill e i racconti sul comportamento inquietante di Luna spingono Finn a collegare la ragazza a fatti ancora più gravi, inclusi gli omicidi del passato. Nel frattempo emergono confessioni drammatiche: Luna ammette di aver falsificato un test di paternità per avvicinarsi a Bill e di aver eliminato chi poteva rivelare la verità, mentre Steffy resta prigioniera e in pericolo.

Venerdì 12 e sabato 13 giugno 2026

Finn incontra Luna nel suo ufficio per chiederle se sa qualcosa su Steffy, sperando che, lavorando insieme, la ragazza possa aver lasciato indizi. Luna nega e si mostra nervosa, invitando Finn a dare spazio a sua moglie. Ridge e Taylor continuano a essere profondamente preoccupati per la figlia; si valuta il coinvolgimento della polizia e i familiari contattano Thomas e Thorne senza però ottenere risposte certe.

Le trame di Beautiful dal 31 maggio al 6 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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