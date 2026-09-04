Beautiful, Hope cacciata e umiliata: anche Ridge la scarica senza pietà
Le trame di Beautiful per la settimana dal 6 al 12 settembre 2026: l'incidente con Finn costa caro alla Logan, la vendetta di Steffy è tremenda e implacabile
Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da lunedì 6 a sabato 12 settembre 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful dal 6 al 12 settembre 2026
Domenica 6 e lunedì 7 settembre 2026
Hope è sotto shock dopo che Steffy l’ha accusata di essersi comportata in modo inappropriato con Finn e l’ha licenziata all’istante. Secondo la versione di Hope si è trattato di un incidente mentre stava provando capi della linea "Bedroom" e Finn è entrato inaspettatamente nell’ufficio; una caduta ha creato l’apparenza compromettente. Katie ascolta e si mostra convinta che si tratti di un malinteso, mentre Steffy, sostenuta da Taylor, chiede che Hope venga allontanata dall’azienda. Hope prova a difendersi ma viene umiliata davanti ai colleghi.
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Martedì 8 e mercoledì 9 settembre 2026
La polemica si approfondisce: Steffy prende la decisione drastica di chiudere la linea "Hope for the Future" e di cacciare Hope dalla Forrester Creations, convinta di averla sorpresa in atteggiamenti seduttivi verso Finn. Hope trova conforto in Carter, che le promette supporto e di combattere per lei, ma scopre anche che rivelare la verità potrebbe mettere a rischio la loro relazione segreta e la sua posizione lavorativa. A casa di Brooke, Hope racconta la sua versione alternativa: si stava preparando per una sorpresa romantica per Carter indossando della lingerie, credendo che fosse lui ad entrare in ufficio.
Giovedì 10 e venerdì 11 settembre 2026
Brooke e Carter sono convinti che si tratti di un enorme equivoco e si schierano dalla parte di Hope. Ridge va a parlare con Brooke ma, con grande sorpresa di lei, appoggia la scelta di Steffy, ritenendo che Hope abbia oltrepassato i limiti. Katie difende la nipote e ribadisce l’ipotesi della caduta accidentale, mentre Steffy e Taylor non cambiano idea e insistono sul fatto che Hope abbia tentato di sedurre Finn. Carter continua a offrire conforto e cerca soluzioni per rimediare all’ingiustizia subita da Hope.
Sabato 12 settembre 2026
La settimana si chiude con Hope ancora sconvolta: la perdita della sua linea e del ruolo in azienda la lascia umiliata e intenzionata a far valere la propria verità. Carter promette di rimediare all’ingiustizia, mentre Steffy spiega a Finn di non riuscire a dimenticare l’incidente e lo accusa di come siano andate le cose. Finn la rassicura sul loro matrimonio, ma la frattura tra le parti resta evidente. Brooke affronta Ridge per aver permesso la cacciata di Hope senza approfondire i fatti; intanto Hope confida a Carter il senso di esclusione e la difficoltà di essere sempre giudicata come "la Logan".
Le trame di Beautiful dal 30 agosto al 5 settembre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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