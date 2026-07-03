Beautiful, le anticipazioni dal 5 all'11 luglio 2026: Taylor non ha speranze, la diagnosi terribile Le trame di Beautiful per la settimana dal 5 al 11 luglio: la madre di Steffy non è a Los Angeles per caso, ha una grave malattia e poco tempo da vivere

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 5 a sabato 11 luglio 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful dal 5 al 11 luglio 2026

Domenica 5 luglio 2026

Taylor confida a Li di soffrire di una grave insufficienza cardiaca, rivelando che la sua condizione è ormai critica. Pur sconvolta, Li propone cure specialistiche, ma Taylor ammette di essere tornata a Los Angeles principalmente per stare vicino alla famiglia nel tempo che le resta. Decide di non informare i suoi cari per non farli soffrire, mentre Steffy, ignara, chiede a Ridge di convincere Taylor a restare con loro.

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Lunedì 6 luglio 2026 / Martedì 7 luglio 2026

Steffy scopre la madre in lacrime e tenta di capire cosa non va, mentre emerge che Taylor ha ricevuto una diagnosi terminale durante una visita in Europa. Li, che conosce la verità, ha giurato riservatezza; in ospedale Finn percepisce la tensione di sua madre e apprende che la paziente a cui Li si riferisce è per lei come una nonna, collegando il personale al professionale.

Mercoledì 8 luglio 2026 / Giovedì 9 luglio 2026

La vita alla casa sulla scogliera alterna momenti di tenerezza tra Finn e Steffy e impegni lavorativi, mentre Steffy desidera passare più tempo con Taylor. Alla Forrester Creations Brooke affronta un’ondata di interviste per il successo della linea "Bedroom" ma resta preoccupata per Hope e per i suoi sentimenti verso Finn. Nel frattempo Katie cerca di convincere Will a considerare un futuro all’interno dell’azienda di famiglia, scontrandosi con le aspirazioni del ragazzo verso la Spencer Publications; Liam, dalla sua parte, sprona Bill a fare chiarezza sui suoi sentimenti nei confronti di Katie.

Venerdì 10 luglio 2026 / Sabato 11 luglio 2026

Il ritorno di Taylor preoccupa Hope per l’equilibrio tra Brooke e Ridge: Steffy assicura di non voler creare problemi, ma è convinta che Taylor e Ridge potrebbero riavvicinarsi. Taylor conserva sentimenti per Ridge, mentre Brooke cerca di mantenere buoni rapporti per il bene delle famiglie e nel frattempo si prepara a girare un video per "Brooke’s Bedroom". Will, in visita alla Forrester, parla con R.J. della possibilità di lavorare nell’azienda di famiglia e della sorpresa per alcuni eventi recenti legati a Luna.

Le trame di Beautiful dal 28 giugno al 4 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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