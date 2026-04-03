Beautiful, le anticipazioni dal 5 al 11 aprile 2026: una morte improvvisa devasta la famiglia Forrester
Anticipazioni disponibili per la settimana dal 5 al 11 aprile: tra il lutto che sconvolge alcuni personaggi e il nodo amoroso tra Hope, Thomas e Paris, le tensioni familiari saranno il filo conduttore degli episodi.
Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al sabato, alle 14:00 (il sabato alle 13:55). Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da lunedì 5 a sabato 11 aprile 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.
Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 11 aprile)
La settimana è stata segnata da due filoni principali: da un lato il confronto sempre più acceso tra Hope, Thomas, Paris e Steffy sul futuro sentimentale di Thomas e sulla bontà del fidanzamento con Paris; dall’altro la tragedia legata alla morte improvvisa di Tom Starr che scuote Deacon, Poppy e chi gli era vicino. Hope continua a manifestare dubbi sul matrimonio imminente di Thomas con Paris, accusata di muoversi in modo troppo frettoloso, mentre Steffy difende il fratello e la sua scelta di cercare stabilità. Nel frattempo emergono tensioni emotive e segreti legati al passato di Tom: Poppy è profondamente scossa quando la notizia della sua morte per overdose si diffonde, mentre amici e familiari riflettono su quanto sia fragile il percorso di chi ha affrontato la dipendenza. Sullo sfondo, momenti di complicità tra giovani come R.J. e Luna e scene conviviali nella dimora di Eric accentuano il contrasto tra festa e dolore.
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Cosa succede a Beautiful dal 5 al 11 aprile 2026
Domenica 5 aprile 2026
Hope esprime forti dubbi sulla relazione di Thomas con Paris: lei sostiene che il fidanzamento sia reale perché Paris vuole sposarlo, mentre Hope ha già rifiutato la proposta. Steffy accusa Hope di non avere a cuore la felicità del fratello e di usare strategie per allontanarlo, ma Thomas confessa a Ridge che amerà Hope per sempre pur volendo al suo fianco una donna convinta e pronta a sposarlo, visto il fallimento delle precedenti proposte.
Lunedì 6 aprile 2026
Le tensioni tra Hope e Steffy aumentano: Steffy difende la scelta di Thomas di cercare stabilità accanto a Paris e invita Hope a lasciarlo andare, mentre Hope rivendica la sacralità del matrimonio e ammette che i suoi sentimenti per Thomas non sono mai scomparsi. Thomas cerca di calmarle, pensando anche al benessere di Douglas, mentre intorno emergono momenti di intesa tra R.J. e Luna.
Martedì 7 e Mercoledì 8 aprile 2026
La trama si concentra sulla drammatica scoperta che Tom Starr è stato trovato morto: Poppy, ancora ignara della tragedia, ripensa alla discussione avuta con lui in cui Tom si proclamava padre di Luna. Deacon è sconvolto e Finn spiega che dagli esami preliminari la morte potrebbe essere dovuta a un’overdose. L’incredulità di amici e familiari si mescola al dolore di chi conosceva il passato di Tom e ai sospetti sulla possibilità di una ricaduta, mentre Poppy cerca di giustificare il suo turbamento parlando con Bill.
Giovedì 9 e Venerdì 10 aprile 2026
La notizia della morte improvvisa di Tom Starr continua a diffondersi e apre ferite nel passato di più personaggi: Poppy crolla emotivamente ricordando la relazione intensa avuta con lui, mentre Hope aggiorna Thomas sulla tragedia e i due vivono un confronto carico di tensione. Thomas ammette che Steffy è stata dura con Hope ma, dall’altro lato, Hope teme che Thomas stia correndo verso il matrimonio con Paris per sfuggire ai sentimenti che prova ancora per lei.
Sabato 11 aprile 2026
Hope continua a nutrire dubbi sulla rapidità del fidanzamento tra Thomas e Paris; Paris rivendica la solidità del rapporto e difende il suo legame con Douglas. Nella casa di famiglia di Eric si celebra una festa in stile "Quattro Luglio" con l’entusiasmo di parenti e amici: Thomas chiede la benedizione di Eric per sposarsi nella dimora di famiglia e ottiene l’approvazione, mentre Hope vive la situazione con disagio emotivo. Intanto uno scontro intenso fra Bill e Katie aggiunge tensione alla giornata.
Le trame di Beautiful dal 29 marzo al 4 aprile 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:00 o alle 13:55 (il sabato). Leggi tutte le news sulla soap.
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