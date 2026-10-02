Beautiful, Ridge è una furia: per Carter i giorni sono contati Le trame di Beautiful per la settimana dal 4 al 10 ottobre: il capo della Forrester passa al contrattacco e affronta il traditore. Le famiglie si spaccano

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Ufficio stampa Mediaset

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13.50 e le 14. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 4 a sabato 10 ottobre 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful dal 4 al 10 ottobre 2026

Domenica 4 ottobre 2026

Ridge, assistito dall’avvocato Justin Barber, esamina i documenti che rivelano un nuovo assetto societario e scopre con sgomento che Carter ha orchestrato una manovra legale per prendere il controllo della Forrester Creations. Il protagonista è sopraffatto dal dolore e dall’incredulità: non riesce a comprendere come un uomo considerato quasi un fratello possa aver manipolato la sua fiducia, soprattutto per amore di Hope. Brooke, pur condannando l’azione, cerca di spiegare che tutto è scaturito dalle conseguenze dell’incidente che ha coinvolto Finn e Steffy, ma Ridge rimane irremovibile. Intanto, allo chalet, Hope e Carter oscillano tra senso di colpa e speranza di poter ricucire con Ridge dopo un messaggio che sperano possa riappacificare le parti.

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Lunedì 5 e martedì 6 ottobre 2026

Il conflitto esplode in un acceso confronto: Ridge affronta Carter e gli propone un’ultima possibilità per salvare il rapporto, chiedendogli di rinunciare a Hope e al progetto che li ha divisi. Carter rifiuta e si assume la piena responsabilità del piano, difendendo la scelta fatta per garantire un futuro alla propria relazione e, secondo lui, anche all’azienda. Brooke rimprovera la figlia per aver scelto consapevolmente di tradire la fiducia della famiglia Forrester, mentre Hope sostiene di essere stata ingiustamente emarginata e che l’operazione aveva lo scopo di ristabilire merito ed equità. Il confronto si inasprisce e le accuse tra le parti si fanno sempre più pesanti.

Mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2026

Carter è sconvolto dopo il duro dialogo con Ridge: la delusione del vecchio amico è più dolorosa della rabbia, e Ridge confida a Brooke tutto il peso del tradimento. Carter, tuttavia, conferma la sua scelta di restare al fianco di Hope e non tornare sui suoi passi. Hope si sente responsabile per quanto accaduto, ma Carter la rassicura sostenendo che Brooke ha agito per proteggerla. Ridge, determinato a difendere l’azienda, inizia a valutare contromosse anche sul piano legale, convinto che Hope abbia influenzato Carter fino a metterlo contro la famiglia Forrester.

Venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2026

La crisi raggiunge il culmine alla Forrester Creations: Ridge, sentendosi tradito dal suo più fidato collaboratore, decide di licenziare Carter. Steffy cerca di capire come un uomo sempre leale abbia potuto arrivare a tanto, mentre Hope difende la scelta di Carter come un tentativo di riportare meritocrazia dopo la cancellazione della sua linea. Brooke è divisa tra l’amore per la figlia e la fedeltà a Ridge, e lo scontro tra i due schieramenti si traduce in accuse reciproche e tensioni che minacciano di compromettere il futuro professionale e personale di tutti i protagonisti.

Le trame di Beautiful dal 27 settembre al 3 ottobre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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