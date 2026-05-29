Beautiful, le anticipazioni dal 31 maggio al 6 giugno 2026: una protagonista rapita e chiusa in gabbia Le trame di Beautiful per la settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2026: Luna chiude Steffy nel suo appartamento e la abbandona. La sua confessione è sconvolgente

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 31 maggio a sabato 6 giugno 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 40 superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful dal 31 maggio al 6 giugno 2026

Domenica 31 maggio 2026

Steffy assiste, non vista, al bacio che Luna dà a Bill e ne resta allibita. Ridge e Brooke discutono sul ritorno di Taylor a Los Angeles e sulla sua ostilità verso Hope. Alla fine si riconciliano proprio quando R.J. entra in ufficio e li informa che Bill non è il padre di Luna. Arriva anche Katie per parlare di lavoro e viene messa al corrente della notizia. Intanto Bill rimprovera Luna per averlo baciato: anche se non è suo padre, una cosa del genere non deve ripetersi. Luna si scusa e giustifica il suo gesto dicendo di non aver mai incontrato prima un uomo tanto gentile e premuroso. In quel momento si accorge della presenza di Steffy, poi Bill le rinnova il suo appoggio: anche se non è sua figlia, per lui è come se lo fosse. Ridge, Brooke, R.J. e Katie provano compassione per Luna: è probabile che Poppy puntasse ai soldi di Bill e abbia alterato il test di paternità con l’aiuto di sua sorella Li.

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Lunedì 1 giugno 2026 e martedì 2 giugno 2026

Hope ha sconvolto gli equilibri familiari baciando Finn, riaccendendo la crisi mai sopita tra Logan e Forrester. Ridge è furioso e accusa Hope di aver superato ogni limite. Brooke, pur disapprovandola, prova a giustificare la figlia parlando di confusione emotiva. Finn si rivolge a loro confermando che Steffy è profondamente ferita e ha lasciato la città. La sua partenza fa piombare tutti in una profonda angoscia, soprattutto Finn. Lui si sente in colpa, pur non avendo incoraggiato Hope. Ammette però di non aver rispettato i limiti imposti da Steffy, come aveva già fatto in passato con Sheila. Il matrimonio tra Finn e Steffy appare seriamente compromesso. Intanto Bill sta affrontando un altro dramma, avendo scoperto di non essere il padre di Luna. Katie lo sostiene, ribadendo la sua convinzione che Poppy sia una spietata assassina. Bill è combattuto: spera ancora che le accuse contro Poppy siano infondate e, nel frattempo, non vuole abbandonare Luna.

Mercoledì 3 giugno 2026

Steffy si ritrova rinchiusa in una gabbia e capisce di essere stata drogata e segregata da Luna. Spaventata, le chiede di lasciarla andare, ma Luna si rifiuta e sostiene di agire per proteggersi. Durante il confronto, Luna confessa di aver ucciso Tom e Hollis per impedire che venisse alla luce il nome del suo vero padre, che non è Bill. Steffy è sconvolta e tenta disperatamente di liberarsi. Intanto Liam si reca da Finn, convinto che abbia una responsabilità nel bacio ricevuto da Hope durante la festa in famiglia. Finn ribadisce che è stata Hope a baciarlo e non il contrario, di averla rimproverata e di aver poi raggiunto subito la moglie per raccontarle tutto. Sostiene di essere sempre stato fedele a Steffy. Liam insiste, accusandolo però di aver contribuito, con un comportamento ambiguo e già visto in passato, alla partenza di Steffy. Una situazione simile si verifica con Hope che, parlando con Brooke, racconta di essere stata rimproverata da Finn e di sentirsi giudicata.

Giovedì 4 giugno 2026

Steffy è stata rinchiusa in una gabbia da Luna, a casa di Luna e Poppy, e non riesce a liberarsi. Al ristorante, Katie è andata a trovare Deacon e Sheila per raccontare le ultime novità, dato che loro sono all’oscuro di tutto. Spiega che Tom affermava di essere il padre di Luna e aveva scritto delle lettere a Poppy, che lei gli rimandava indietro, ma che lui conservava. Hollis, dopo la morte di Tom, aveva cercato di far leggere queste lettere a Sheila, ma lei non aveva voluto e gli aveva detto di buttarle. Quindi Sheila e Deacon, stupefatti, ascoltano la teoria di Katie secondo la quale Tom e Hollis sono stati uccisi da Poppy perché non rivelassero la verità e non rovinassero la vita di lusso che lei si era costruita con Bill. Intanto tutti e tre, compatiscono Luna, una dolce ragazza, secondo loro, che si è trovata immersa in questa tragedia.

Venerdì 5 giugno 2026

Finn parla con Li del periodo difficile che sta affrontando, tra l’arresto di Poppy e la temporanea separazione da Steffy, dovuta al fatto che Hope lo ha baciato, cosa che lui ha subito riferito a Steffy. Finn si sente anche in colpa per non essere abbastanza presente per Luna e vorrebbe farle una sorpresa andando a trovarla, ma Li gli ricorda che ormai Luna non frequenta quasi più il suo appartamento, da quando si è trasferita con Poppy da Bill. Steffy, che è stata rinchiusa da Luna in una gabbia, cerca di chiedere aiuto. Ridge è preoccupato perché Steffy non si fa sentire da tempo, ma Brooke cerca di tranquillizzarlo: secondo lei, Steffy ha solo bisogno di un po’ di tempo per stare da sola. Ridge accusa Hope di avere rovinato una bellissima serata e forse anche il matrimonio di Finn, dopo averlo baciato.

Sabato 6 giugno 2026

La tensione aumenta sempre di più attorno alla scomparsa di Steffy. In realtà, la donna è stata rapita da Luna che la tiene prigioniera in una gabbia nell’appartamento che condivideva con la madre Poppy. Luna giustifica a se stessa il suo gesto dicendo di non avere scelta, poiché Steffy ha scoperto il suo segreto. Nonostante le suppliche di Steffy, Luna se ne va, lasciandola rinchiusa, convinta che nessuno potrà sentire le sue grida perché l’edificio abbandonato sarà demolito. Nel frattempo, Finn si accorge che qualcosa non va: Steffy non si è presentata a un appuntamento a Montecarlo e non risponde più al telefono. Anche Ridge e R.J. sono preoccupati per la sua assenza, malgrado cerchino di convincersi che abbia solo bisogno di stare un po’ da sola dopo la crisi con Finn, causata dal bacio che Hope gli ha dato.

Le trame di Beautiful dal 24 al 30 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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