Beautiful, le anticipazioni dal 30 marzo al 4 aprile 2026: un grande dolore per Hope Le trame di Beautiful per la settimana dal 30 marzo al 4 aprile 2026: il ritorno di Thomas e le novità che racconta feriscono la sua ex. Bill e Poppy infine sereni

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al sabato, alle 14:00 (il sabato alle 13:55). Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da lunedì 30 a sabato 4 aprile 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful dal 30 marzo al 4 aprile 2026

Lunedì 30 marzo e Martedì 31 marzo

Negli episodi che aprono la settimana, Hope accoglie con grande emozione il rientro di Douglas, arrivato da Parigi insieme a Thomas. L’incontro madre-figlio è carico di affetto ma riporta alla luce ricordi e sentimenti complessi: Hope confessa a Thomas quanto la sua assenza le sia pesata e quanto la vicinanza del passato le abbia dato un nuovo slancio affettivo. Il sentimento tra loro riemerge come fonte di confusione: Hope ammette la propria fragilità, mentre Thomas sembra avere chiuso un capitolo, costringendo entrambi a confrontarsi sulle scelte che li hanno portati lontani. Intanto, alla Spencer residence e al "Giardino", Bill e Poppy vivono un momento di serenità dopo la scoperta del test del DNA che lega Bill a Luna: nuove promesse e il tentativo di ricostruire fiducia emergono, mentre Tom prova a rimettere ordine nella sua vita.

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Mercoledì 1 aprile e Giovedì 2 aprile

Il ritorno di Thomas continua a creare divisioni: in una visita a sorpresa alla Forrester, Thomas rivela di essere fidanzato con Paris e prossimo alle nozze, una notizia che lascia Hope sconvolta e con il cuore in subbuglio. Il confronto tra Hope e Thomas è intenso: lei ammette di non aver mai smesso di amarlo, lui spiega di aver dovuto andare avanti per trovare stabilità. In azienda, Ridge e Steffy discutono del futuro di "Hope for the Future", riflettendo sul ruolo che le scelte sentimentali dei protagonisti hanno avuto sul brand. Le incomprensioni e le critiche tra colleghi rivelano quanto il conflitto personale si stia riflettendo sulle sorti creative e commerciali della Forrester Creation.

Venerdì 3 aprile e Sabato 4 aprile

La settimana si chiude con Thomas sempre più deciso nella sua nuova direzione: nonostante le suppliche di Hope, lui sembra convinto a costruire un futuro con Paris, e la rapidità dell’annuncio suscita cautela in Ridge ma anche l’appoggio di Steffy, che vede in Paris una moglie adatta per suo fratello. Paris rivendica con fermezza il suo ruolo e la volontà di costruire una famiglia con Thomas, mentre la serenità nella famiglia Spencer resta fragile: la scoperta dell’identità di Luna come figlia di Bill porta gioia ma anche tensione, e Poppy appare sopraffatta dai sensi di colpa, lasciando aperti interrogativi sul futuro dei rapporti appena ricomposti.

Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14:00 o alle 13:55 (il sabato). Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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