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Beautiful, Brooke sorprende Hope e Carter in intimità: la sua reazione

Le trame di Beautiful per la settimana dal 30 agosto al 5 settembre 2026: la Logan scopre la relazione dei due, proprio mentre alla Forrester si fanno progetti

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Redazione

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Beautiful, Brooke e Hope
Ufficio Stampa Mediaset

Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 30 agosto a sabato 5 settembre 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful dal 30 agosto al 5 settembre 2026

Domenica 30 agosto 2026

Carter presenta alla famiglia Forrester un ambizioso progetto per trasformare la Forrester Creations in un impero internazionale del lusso: non più solo moda, ma anche cosmetici, profumi, accessori e acquisizioni di altri marchi di prestigio. Ridge, Steffy ed Eric ascoltano con interesse ma anche con preoccupazione per i rischi economici e per la possibile perdita dell’identità del marchio; Carter sostiene invece che l’azienda debba evolversi, rilanciando anche la linea "Hope for the Future" e puntando su acquisizioni e grandi investimenti.

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Lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre 2026

Brooke sorprende Carter e Hope nell’ufficio stilisti in un momento intimo: i due vengono trovati mentre si baciano appassionatamente, mezzi vestiti. Sotto shock, Brooke chiede spiegazioni; Carter e Hope ammettono l’attrazione reciproca, ma Hope implora la madre di mantenere il silenzio e di lasciar loro il tempo per capire la situazione senza alimentare pettegolezzi, mentre Brooke indaga sul passato sentimentale di Carter con Katie. Sul fronte aziendale, la proposta di Carter continua a far discutere: Ridge ed Eric riconoscono le potenzialità economiche ma temono i costi e i compromessi.

Mercoledì 2 settembre e giovedì 3 settembre 2026

Brooke, sorpresa a parlare in segreto con Hope e Carter, cerca di deviare l’attenzione di Steffy, convincendola che stavano discutendo della proposta di espansione. Steffy resta comunque diffidente e mette in guardia Carter sull’appoggio di Hope, sospettando motivazioni che vanno oltre l’interesse aziendale. Intanto Ridge ed Eric incontrano Ivy ed Electra: Ridge esamina il portfolio della linea di gioielli di Ivy e, sorprendentemente, decide di produrla nonostante le riserve iniziali di Steffy.

Venerdì 4 settembre e sabato 5 settembre 2026

Ridge e Taylor condividono un momento di grande complicità: lui la esorta a non lasciare Los Angeles e lei conferma i miglioramenti dopo i controlli cardiaci positivi e la terapia alternativa che la sta aiutando a superare la cosiddetta sindrome del cuore spezzato. In parallelo Hope e Carter consolidano la loro intesa professionale e personale, ammirandosi a vicenda; Brooke li sorprende di nuovo e richiama alla necessità di discrezione per proteggere il loro segreto e l’immagine dell’azienda.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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