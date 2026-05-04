Beautiful, le anticipazioni dal 3 al 9 maggio 2026: tutti a Montecarlo! Le trame di Beautiful per la settimana dal 3 al 9 maggio: il lancio della linea di intimo è nel glamour del Principato. Nuovi sospetti per le morti per overdose

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio Stampa Mediaset

CONDIVIDI

Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 3 a sabato 9 maggio 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana

La tensione è cresciuta tra affari e sospetti personali: la Forrester si prepara al lancio della linea "Brooke’s Bedroom" con Brooke al centro dell’attenzione nonostante i dubbi sull’età e l’immagine, mentre Ridge e Hope la sostengono. Sul fronte dei misteri, Katie ha cominciato ad indagare sulle morti per overdose che hanno colpito il circolo "Il Giardino", puntando il dito contro Poppy e riaprendo vecchie ferite legate al passato di Tom Starr. Deacon nutre il sospetto che si tratti di omicidi e spinge per trovare la verità, mentre rapporti familiari e professionali si incrinano a causa di segreti e scoperte dolorose.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Beautiful dal 3 al 9 maggio 2026

Domenica 3 maggio 2026

Prima del servizio fotografico per la nuova campagna pubblicitaria della linea "Brooke’s Bedroom", Ridge e Hope spronano una titubante Brooke che da sempre è il volto della collezione di intimo. Steffy obietta che è tempo di cambiare strategia; Brooke dubita della propria immagine, ma Ridge la incoraggia ricordando che la bellezza non svanisce con l’età. Intanto Poppy confida a Bill di essere sotto pressione per le incessanti domande di Katie, che la sospetta responsabile di qualcosa di oscuro.

Lunedì 4 e martedì 5 maggio 2026

Katie affronta Poppy, accusandola dell’essere coinvolta nelle morti per overdose di Tom e Hollis, notando la coincidenza del farmaco usato. Poppy respinge le accuse e Luna la difende con forza. Nel frattempo Deacon, convinto che non si tratti di incidenti, spinge per le indagini sostenendo che l’assassino sia ancora in libertà; Bill e Justin lo invitano alla cautela. In azienda, alla Forrester proseguono i preparativi per il lancio della linea di Brooke.

Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2026

Tra foto, video e grandi aspettative, Ridge, Steffy e Brooke si preparano per la trasferta a Montecarlo per il lancio della campagna. Hope è entusiasta e suggerisce una partenza che favorisca anche momenti romantici per Ridge e Brooke; Steffy però vive la partenza con disagio, sentendosi esclusa e desiderando un viaggio solo con il padre. Intanto Katie continua a sospettare che Poppy nasconda un segreto legato a Tom Starr e approfondisce il passato della donna.

Venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026

Steffy corre in aeroporto ma dimentica il passaporto in ufficio; Hope la insegue per consegnarglielo, ma il rapporto tra le due resta teso. Katie e Li parlano ancora delle morti avvenute a "Il Giardino": Li tende a escludere il coinvolgimento di Poppy, mentre Katie continua a nutrire forti sospetti, ipotizzando perfino che l’autrice possa essere Sheila. La tensione tra famiglie e sospetti sulla verità dietro i casi di overdose aumentano.

Sabato 9 maggio 2026

La tensione tra vita privata e affari esplode quando Will sorprende Bill in intimità con Poppy, reagendo con freddezza e decidendo di trasferirsi, mentre Bill cerca di difendere la nuova relazione. Alla Forrester, Steffy affronta Hope per le scarse vendite della sua linea, aprendo uno scontro che potrebbe avere conseguenze sulla gestione aziendale e sui rapporti interni.

Le trame di Beautiful giorno per giorno.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche