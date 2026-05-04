Beautiful, le anticipazioni dal 3 al 9 maggio 2026: tutti a Montecarlo!
Le trame di Beautiful per la settimana dal 3 al 9 maggio: il lancio della linea di intimo è nel glamour del Principato. Nuovi sospetti per le morti per overdose
Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 3 a sabato 9 maggio 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.
Il riassunto della scorsa settimana
La tensione è cresciuta tra affari e sospetti personali: la Forrester si prepara al lancio della linea "Brooke’s Bedroom" con Brooke al centro dell’attenzione nonostante i dubbi sull’età e l’immagine, mentre Ridge e Hope la sostengono. Sul fronte dei misteri, Katie ha cominciato ad indagare sulle morti per overdose che hanno colpito il circolo "Il Giardino", puntando il dito contro Poppy e riaprendo vecchie ferite legate al passato di Tom Starr. Deacon nutre il sospetto che si tratti di omicidi e spinge per trovare la verità, mentre rapporti familiari e professionali si incrinano a causa di segreti e scoperte dolorose.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Beautiful dal 3 al 9 maggio 2026
Domenica 3 maggio 2026
Prima del servizio fotografico per la nuova campagna pubblicitaria della linea "Brooke’s Bedroom", Ridge e Hope spronano una titubante Brooke che da sempre è il volto della collezione di intimo. Steffy obietta che è tempo di cambiare strategia; Brooke dubita della propria immagine, ma Ridge la incoraggia ricordando che la bellezza non svanisce con l’età. Intanto Poppy confida a Bill di essere sotto pressione per le incessanti domande di Katie, che la sospetta responsabile di qualcosa di oscuro.
Lunedì 4 e martedì 5 maggio 2026
Katie affronta Poppy, accusandola dell’essere coinvolta nelle morti per overdose di Tom e Hollis, notando la coincidenza del farmaco usato. Poppy respinge le accuse e Luna la difende con forza. Nel frattempo Deacon, convinto che non si tratti di incidenti, spinge per le indagini sostenendo che l’assassino sia ancora in libertà; Bill e Justin lo invitano alla cautela. In azienda, alla Forrester proseguono i preparativi per il lancio della linea di Brooke.
Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2026
Tra foto, video e grandi aspettative, Ridge, Steffy e Brooke si preparano per la trasferta a Montecarlo per il lancio della campagna. Hope è entusiasta e suggerisce una partenza che favorisca anche momenti romantici per Ridge e Brooke; Steffy però vive la partenza con disagio, sentendosi esclusa e desiderando un viaggio solo con il padre. Intanto Katie continua a sospettare che Poppy nasconda un segreto legato a Tom Starr e approfondisce il passato della donna.
Venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026
Steffy corre in aeroporto ma dimentica il passaporto in ufficio; Hope la insegue per consegnarglielo, ma il rapporto tra le due resta teso. Katie e Li parlano ancora delle morti avvenute a "Il Giardino": Li tende a escludere il coinvolgimento di Poppy, mentre Katie continua a nutrire forti sospetti, ipotizzando perfino che l’autrice possa essere Sheila. La tensione tra famiglie e sospetti sulla verità dietro i casi di overdose aumentano.
Sabato 9 maggio 2026
La tensione tra vita privata e affari esplode quando Will sorprende Bill in intimità con Poppy, reagendo con freddezza e decidendo di trasferirsi, mentre Bill cerca di difendere la nuova relazione. Alla Forrester, Steffy affronta Hope per le scarse vendite della sua linea, aprendo uno scontro che potrebbe avere conseguenze sulla gestione aziendale e sui rapporti interni.
Le trame di Beautiful giorno per giorno.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, le anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio 2026: Sheila è già libera (e Brooke provoca)
Le trame di Beautiful per la settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2026: la sospettata...
Beautiful, le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026: è stata Poppy ad uccidere Tom e Hollis
Le trame di Beautiful di martedì 5 maggio 2026: la durissima accusa di Katie piomba ...
Beautiful, le anticipazioni dal 19 al 25 aprile 2026: i morti diventano due e c'è un sospetto
Le trame di Beautiful per la settimana dal 19 al 25 aprile: dopo Tom muore di overdo...
Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Sheila rilasciata dopo gli omicidi
Le trame di Beautiful di mercoledì 29 aprile 2026: la sospettata delle morti di Tom ...
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026: Finn conteso da due donne
Le trame di Beautiful di giovedì 30 aprile 2026: il ragazzo tra l'intimità con Steff...
Beautiful, le anticipazioni dal 5 al 11 aprile 2026: una morte improvvisa devasta la famiglia Forrester
Anticipazioni disponibili per la settimana dal 5 al 11 aprile: tra il lutto che scon...
Beautiful, le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: Brooke, ritorno alla sensualità
Le trame di Beautiful di lunedì 27 aprile 2026: la Logan e Ridge beccati in un momen...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: i sospetti su Sheila
Le trame di Beautiful di venerdì 24 aprile 2026: le morti per overdose di Tom e Holl...