Beautiful, le anticipazioni dal 28 giugno al 4 luglio 2026: Taylor conquista di nuovo Ridge Le trame di Beautiful per la settimana dal 28 giugno al 4 luglio 2026: le vicende di Steffy riavvicinano i due ex. Lei cerca la pace con Brooke ma qualcosa cambia

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da lunedì 28 a sabato 4 luglio 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana

La settimana ha visto intensificarsi le tensioni tra le Logan e le Forrester: la vicenda del bacio tra Hope e Finn ha riacceso sospetti e paure, mentre Steffy si è mostrata ferma nel proteggere la sua famiglia e il futuro dell’azienda. Il ritorno di Taylor a Los Angeles ha riaperto vecchie dinamiche sentimentali e familiari, con Brooke che tenta mediare e mantenere l’equilibrio. Parallelamente, il trauma legato al rapimento di Luna ha lasciato segni profondi anche sulla famiglia di Bill.

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Cosa succede a Beautiful dal 28 giugno al 4 luglio 2026

Domenica 28 giugno 2026

Steffy avverte Hope che non intende eliminare la linea "Hope for the Future" per il suo potenziale commerciale, ma impone una condizione netta: se Hope non saprà mantenersi lontana da Finn la linea sarà cancellata. Brooke sostiene la professionalità della figlia e rivendica il proprio ruolo in azienda, mostrando insofferenza verso l’ingerenza di Taylor. Ridge invita tutti a non rimuginare sul passato e a concentrarsi sul bene dell’azienda, mentre Hope si sente costantemente sotto pressione.

Lunedì 29 – Martedì 30 giugno 2026

Taylor si gode l’accoglienza calorosa di Eric e Ridge nella villa dei Forrester e dichiara di sentirsi finalmente a casa, ma nutre preoccupazione per l’instabilità causata dall’incapacità di Hope di restare lontana da Finn. Liam fa visita a Steffy nella casa sulla scogliera: i due discutono del bacio tra Hope e Finn, con Steffy che condanna il gesto mentre Liam fatica a vedere in Hope una destabilizzatrice intenzionale. Nel frattempo Brooke cerca Finn per convincerlo a lasciarsi alle spalle quanto accaduto.

Mercoledì 1 – Giovedì 2 luglio 2026

Ridge scopre che Taylor era a Montecarlo durante il summit mondiale della moda e si rammarica di non essersi sentito con lei: Taylor spiega di non aver voluto essere d’intralcio alla sua fuga romantica con Brooke. Ridge tenta di convincere Taylor a restare a Los Angeles, sostenendo che tutti la apprezzano, mentre Brooke, Donna e Katie decidono di non rilasciare dichiarazioni alla stampa sulla vicenda di Luna e virano la conversazione su Finn e le ripercussioni delle ultime tensioni familiari.

Venerdì 3 – Sabato 4 luglio 2026

Taylor cerca di ristabilire un clima di pace con Brooke, assicurando di non voler riconquistare Ridge ma di volersi invece avvicinare a Steffy e alla sua famiglia; Brooke, sorpresa, le propone di tornare ad essere amiche. Le due affrontano anche il tema dell’attrazione di Hope per Finn e concordano sull’importanza di non ripetere i conflitti del passato sulle nuove generazioni. Steffy e Ridge discutono della linea "Hope For The Future" e del ritorno di Taylor: Steffy spera che la presenza della madre porti equilibrio, ma rimane turbata dal trauma legato al rapimento di Luna.

Le trame di Beautiful dal 21 al 27 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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