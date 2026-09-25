Beautiful, il tradimento di Carter va a segno: Ridge sotto choc Le trame di Beautiful per la settimana dal 27 settembre al 3 ottobre: una firma rischia di stravolgere il destino della Forrester. E Brooke fa la spia

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13.50 e le 14. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 27 a sabato 3 ottobre 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful dal 27 settembre al 3 ottobre 2026

Domenica 27 settembre 2026

Alla Forrester una riorganizzazione presentata come una scelta fiscale diventa l’arma con cui Carter prova a conquistare potere: Ridge nota il suo nome sui documenti ma, sotto la pressione emotiva di Taylor e Steffy, firma senza approfondire. Quella firma apre però una via legale per il controllo dell’azienda. Intanto, allo chalet, Hope accenna a Brooke che non ci sarà un reintegro immediato ma che "qualcosa" cambierà presto. Carter, divorato dai sensi di colpa, confessa a Hope di sentirsi costretto dalla situazione: la leadership sembra a portata di mano. Non sanno che Brooke, ferita e attenta, ascolta dalla porta socchiusa e ora conosce il piano.

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Lunedì 28 e martedì 29 settembre 2026

Brooke, appostata fuori dallo chalet, ascolta una conversazione tra Carter e Hope in cui emerge la verità: la ristrutturazione è una copertura e Carter ambisce al controllo totale della Forrester per sottrarla, a suo dire, alla gestione punitiva di Steffy. Carter giustifica la sua scelta con il desiderio di restituire spazio e dignità alle Logan, ma Hope gli chiede chiarezza e una scelta libera, non un ricatto emotivo. Parallelamente, al "Giardino" l’intesa tra Will ed Electra si rafforza, mentre Remy riappare annunciando un nuovo inizio a Los Angeles. In sede Taylor e Ridge ricordano i tentativi di Steffy di unirli, e Ridge coglie sul volto di Brooke un’ansia che ancora non comprende del tutto.

Mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre 2026

Brooke rompe il silenzio in ufficio: ha ascoltato Carter e Hope e accusa Carter di aver manipolato Ridge per ottenere pieni poteri con una falsa ristrutturazione. Ridge inizialmente respinge l’accusa convinto di aver firmato solo pratiche fiscali, ma poi rileggendo i documenti capisce di essere stato tradito dall’amico di sempre. In parallelo, allo chalet la complicità tra Hope e Carter rischia di trasformarsi in qualcosa di più, mentre Electra si trova di fronte a Remy che rivela di averla seguita e osservata: lei teme che il suo segreto venga svelato. Will confida i suoi dubbi a Ivy sulle incertezze di Electra.

Venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2026

Ridge, ancora incredulo, decide di agire per non perdere il controllo della Forrester e si rivolge a Justin Barber per far esaminare i documenti dell’assetto societario: Justin è sorpreso che non si sia consultato l’avvocato interno e ascolta la versione di Ridge secondo cui Carter sarebbe all’origine di un colpo di mano. Allo chalet Carter e Hope continuano a valutare se portare avanti il piano; Carter è convinto che sia l’unico modo per far esprimere al meglio l’azienda e mettere fine alla diatriba con i Logan, ma teme le conseguenze del tradimento.

Le trame di Beautiful dal 20 al 26 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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