Beautiful, le anticipazioni dal 26 luglio al 1 agosto 2026: Ridge si affida a una "santona"
Le trame di Beautiful per la settimana dal 26 luglio al 1 agosto: l'uomo organizza un incontro con una guaritrice spirituale per Taylor. Bacio tra Hope e Carter
Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da sabato 26 luglio a sabato 1 agosto 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful dal 26 luglio al 1 agosto 2026
Domenica 26 luglio 2026
Alla Forrester, Steffy e Ridge discutono ancora una volta di Taylor: Steffy promette di non intromettersi ma è tormentata dal sospetto che la madre le stia nascondendo qualcosa. Ridge la invita a non farsi domande e a godersi la presenza di Taylor, mentre Brooke, di ritorno, parla con Eric e si mostra decisa a costruire un rapporto di pace con Taylor per il bene della famiglia, pur restando vigile rispetto agli atteggiamenti di Steffy.
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Lunedì 27 e martedì 28 luglio 2026
In un episodio in due parti emergono i ritorni dei sentimenti e i rimpianti: Liam, ripensando al passato con Hope, si apre e le propone di provare a ricostruire la loro relazione, suscitando in Hope emozione e timore di rivivere dolori antichi. Parallelamente, la preoccupazione per Taylor cresce: a Steffy viene nascosta la diagnosi che spiega il suo stato emotivo, la cosiddetta "sindrome del cuore spezzato", e chi la circonda inizia a percepire che c’è qualcosa di più profondo dietro il suo comportamento.
Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio 2026
Brooke confida a Eric la sua apprensione per il tempo che Ridge dedica a Taylor, temendo che la situazione possa riaccendere vecchie fiamme. Ridge cerca di rassicurare tutti, ma la verità sulla condizione di Taylor è nota solo a pochi, e per aiutarla Ridge organizza un incontro con una guaritrice spirituale: tecniche di meditazione e lavoro energetico entrano così nella scena come possibile supporto al recupero emotivo di Taylor.
Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto 2026
Tra Hope e Carter scatta un bacio che entrambi decidono di tenere nascosto per evitare complicazioni sul posto di lavoro; Steffy sorprende la scena e interpreta i segnali come nervosismo legato agli affari, mentre il dibattito sul tempo che Ridge trascorre con Taylor continua a preoccupare Brooke. Carter sottolinea l’importanza di comunicazione e rispetto tra le famiglie, ricordando che Ridge deve conciliare affetti diversi senza dimenticare nessuno.
Le trame di Beautiful dal 19 al 25 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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