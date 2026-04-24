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Beautiful, le anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio 2026: Sheila è già libera (e Brooke provoca)

Le trame di Beautiful per la settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2026: la sospettata delle morti di Tom e Hollis esce di prigione. Lingerie top per la Logan

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Redazione

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Beautiful
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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 26 aprile a sabato 2 maggio 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana

Hope accetta con fatica il fidanzamento tra Thomas e Paris, scegliendo di farsi da parte per il bene di tutti, soprattutto del bambino. Finn si confronta con i suoi genitori facendo emergere vecchie tensioni. Viene rivelato che erano presenti nel luogo e nella sera della morte di Tom, dettaglio che solleva dubbi e inquietudini. La morte improvvisa di Hollis sconvolge tutti. Amici e familiari cercano di spiegarsi l’accaduto con varie ipotesi, mentre Deacon si sente in colpa per non aver colto tutti i segnali.

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Si scopre che Hollis e Tom sono morti per overdose della stessa sostanza, con identico livello di tossicità. L’ipotesi dominante è che si tratti di omicidi mirati: i sospetti si concentrano su Sheila, ritenuta capace di aver somministrato la sostanza letale. La polizia avvia un’indagine ufficiale.

Le autorità interrogano Sheila e approfondiscono il caso. Molti sono convinti della sua colpevolezza, ipotizzando che le vittime sapessero qualcosa di compromettente. Finn rassicura Steffy sul suo amore e sulla centralità della famiglia. Parallelamente, emergono critiche verso Deacon per il suo legame con Sheila e timori per la sua situazione.

Cosa succede a Beautiful dal 26 aprile al 2 maggio 2026

Domenica 26 aprile 2026 — Ep49

Steffy ringrazia Finn per una serata che ha rinsaldato il loro rapporto e per aver convinto Baker a mettere Sheila in stato di fermo per l’interrogatorio: ora Finn è deciso a tenere la madre lontana dalla loro vita. In ospedale Finn ribadisce a Liam che non vuole intromissioni nel suo matrimonio; intanto Steffy aggiorna Hope sul cambiamento del rapporto madre-figlio, evidenziando come Finn ora la sostenga lei e non Sheila. Hope insorge sostenendo che Steffy ostacola la sua carriera e attacca anche Brooke, acuendo lo scontro tra le famiglie.

Lunedì 27 e Martedì 28 aprile 2026

Alla Forrester Creations l’atmosfera è elettrica: Steffy è sconvolta dopo aver sorpreso Ridge e Brooke in un momento di intimità e si confida con Liam esprimendo il suo sdegno verso i Logan, desiderando quasi un mondo senza di loro. Ridge, intanto, propone a Brooke di rilanciare la linea "Brooke’s Bedroom" invitandola a tornare a esserne il volto ufficiale; Brooke ha dei dubbi legati all’età, ma Ridge la incoraggia, convincendola a accettare. Sul versante sentimentale, il rapporto tra Hope e Finn prende una piega delicata quando Hope ammette la sua attrazione nei confronti di lui.

Mercoledì 29 e Giovedì 30 aprile 2026

Un momento di intimità tra Steffy e Finn viene presto offuscato dalle tensioni familiari e professionali. Hope rimugina sulla confessione relativa ai suoi sentimenti per Finn, mentre Brooke comunica che Sheila è stata rilasciata, notizia che scuote tutti. Hope ipotizza che Finn possa sentire sollievo perché crede che la madre non sia collegata agli omicidi di Tom e Hollis. Nel frattempo, la storia di Bill si complica: un sereno momento con Poppy viene incrinato dall’arrivo di Katie, preoccupata per l’ingresso rapido di Poppy e Luna nella vita di Bill e per l’effetto su Will.

Venerdì 1 e Sabato 2 maggio 2026

Hope viene sorpresa a osservare una foto di Steffy e Finn; Brooke le rivela che Ridge le ha chiesto di tornare a essere il volto della "Brooke’s Bedroom" e che intende annunciarlo al summit della moda di Montecarlo. Hope incoraggia la madre ad accettare e Brooke confessa di aver già dato il suo assenso. Steffy contesta con veemenza a Ridge il rilascio di Sheila, interrogandosi su chi possa essere veramente responsabile delle due morti; la disputa si estende anche alla scelta di Brooke come testimonial, che Steffy interpreta come una decisione personale piuttosto che aziendale.

Sabato 2 maggio 2026

La Forrester Creations è in fermento per il rilancio della linea di lingerie "Brooke’s Bedroom": Ridge spinge perché Brooke sia nuovamente il volto della campagna fino a Montecarlo, mentre Steffy si sente esclusa e amareggiata perché sperava in un viaggio di lavoro in solitaria con il padre. Hope incoraggia Brooke a mettere in luce la sua esperienza e la sua storia nella moda, ma le tensioni familiari restano sullo sfondo. Intanto Katie continua a nutrire forti dubbi sulla sincerità di Poppy nei confronti di Bill.

Le trame di Beautiful dal 19 al 25 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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