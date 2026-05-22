Beautiful, le anticipazioni dal 24 al 30 maggio 2026: Steffy all'attacco di Hope Le trame di Beautiful per la settimana dal 24 al 30 maggio: il bacio a Finn scatena la rabbia di sua moglie (ma anche la furia di Taylor)

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 24 a sabato 30 maggio 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful dal 24 al 30 maggio 2026

Domenica 24 maggio 2026

Hope chiede scusa a Finn per il bacio dato durante la festa, spiegando che è stato un gesto impulsivo dovuto all’alcol e implorando il medico di non raccontarlo a Steffy per evitare una nuova guerra tra Logan e Forrester. Finn, deluso, rifiuta però di nascondere la verità. Intanto in carcere Poppy riceve la visita della sorella Li e parla dello zaino di Tom trovato nel suo appartamento: al suo interno sono state rinvenute droghe molto potenti, riconducibili alla morte di Tom e Hollis, e lettere che aggiungono mistero all’indagine.

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Lunedì 25 e martedì 26 maggio 2026

Le famiglie sono sull’orlo di una rottura: l’arresto di Poppy per i presunti omicidi sconvolge Brooke e Hope, mentre nello zaino di Tom emergono lettere e sostanze che complicano le indagini. Un colpo di scena riguarda la paternità di Luna: Bill non è il suo padre biologico. Confusa e smarrita, Luna cerca conforto in Bill e lo bacia impulsivamente; lui la ricaccia tuttavia nei limiti, rassicurandola sul suo affetto ma chiarendo che quel gesto è fuori luogo. La scoperta mette ulteriore pressione sulle relazioni familiari e sulla stabilità emotiva dei protagonisti.

Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio 2026

Finn confessa a Steffy di essere stato baciato da Hope alla festa per celebrare il successo di "Brooke’s Bedroom"; insiste nel dire di non averla incoraggiata. Steffy reagisce con rabbia, rimproverando Finn per non aver seguito i suoi avvertimenti e accusandolo di aver esposto il loro matrimonio a un rischio già visto con Sheila. Hope, dal canto suo, racconta l’accaduto a Brooke, ammettendo di essere stata sopraffatta da sentimenti che cercava di reprimere. Brooke è preoccupata e teme che la figlia stia ripetendo errori del passato. Nel frattempo Ridge e Taylor si confrontano sulle questioni familiari e sulle scelte nella Forrester Creations, con Taylor che mette in dubbio alcune decisioni di Ridge.

Venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026

La situazione evolve con Finn che, dopo aver rivelato il bacio, si trova a fronteggiare una Steffy amareggiata che chiede tempo e spazio: pur amandolo, sente il bisogno di allontanarsi per riflettere. Brooke apprende della vicenda e teme le ripercussioni, visto il passato di scontri tra le due famiglie e la storica rivalità tra Hope e Steffy per lo stesso uomo. Hope si assume la responsabilità dell’accaduto e assicura che non si ripeterà. Ridge accoglie con sollievo la decisione di Taylor di restare a Los Angeles per sostenere la figlia in questo momento difficile.

Sabato 30 maggio 2026 (seconda puntata)

Steffy affronta Hope con durezza alla Forrester Creations, intimandole di stare lontana da Finn e dichiarando finita ogni parvenza di amicizia. Convinta che il tradimento sia un tratto ereditario delle Logan, decide di lasciare la città per ritrovare se stessa; prima di partire affida Kelly a Liam e lo mette al corrente del bacio tra Hope e Finn, scatenando nuove tensioni. Taylor attacca Brooke per il modo in cui ha cresciuto Hope, mentre Ridge tenta invano di fare da paciere. Nel frattempo Bill e Liam cercano di capire le conseguenze dell’arresto di Poppy, accusata dei due omicidi dopo il ritrovamento di prove schiaccianti nel suo appartamento.

Le trame di Beautiful dall’17 al 23 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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