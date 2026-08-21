Beautiful, le anticipazioni dal 24 al 29 agosto 2026: Hope sempre più sotto pressione Le trame disponibili per la settimana dal 23 al 29 agosto: tensioni in Forrester tra la difesa della linea di Hope e le ambizioni di Carter, mentre si aprono nuovi spunti relazionali e aziendali

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuova settimana con le storie de Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al sabato, alle 14:00 (il sabato alle 13:55). Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 23 a sabato 29 agosto 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Beautiful prima della pausa estiva: dove eravamo arrivati

Il conflitto tra Steffy e Hope in azienda, con la linea "Hope for the Future" sotto pressione; l’intervento deciso di Carter a difesa di Hope, che alimenta sospetti e alleanze; i legami affettivi in bilico tra ex coppie e nuovi interessi amorosi; e la crescente preoccupazione dei Logan e degli amici per la stabilità emotiva di Hope. In parallelo, tensioni familiari e professionali continuano a emergere in Forrester, con proposte ambiziose che mettono in discussione strategie e ruoli interni.

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Cosa succede a Beautiful dal 24 al 29 agosto 2026

Lunedì 24 e Martedì 25 agosto 2026 – Ep. 116 (prima e seconda parte)

La pressione sul futuro della linea "Hope for the Future" cresce: Steffy minaccia tagli se i risultati non migliorano, mentre Carter argomenta che la linea ha un valore strategico per il futuro dei clienti giovani. Brooke incoraggia Hope a concentrarsi sul lavoro e Will inizia il suo tirocinio, tra consigli e avvertimenti sul possibile risentimento di Steffy. Sul fronte personale, Deacon confida a Sheila le sue apprensioni per la fragilità di Hope dopo il bacio con Finn.

Mercoledì 26 e Giovedì 27 agosto 2026 – Ep. 117 (prima e seconda parte)

Carter porta in Forrester Ivy ed Electra per proporre il rilancio della linea gioielli, ma Steffy respinge la proposta e congela l’iniziativa. Il rifiuto scatena la frustrazione di Carter, convinto che motivazioni personali di Steffy stiano influenzando decisioni aziendali. Nel frattempo Will parla con Hope e Brooke della sua scelta di lavorare in azienda e della volontà di non farsi intimidire dalle tensioni interne.

Venerdì 28 e Sabato 29 agosto 2026 – Ep. 118 (prima e seconda parte)

La settimana si chiude con Carter che non si limita più a difendere la linea di Hope ma propone una visione espansiva per la Forrester Creations: fusioni, acquisizioni e diversificazione verso profumi, pelletteria e altre linee di lusso. Per Carter il rilancio dei gioielli con Ivy è solo l’inizio di un progetto che mira a trasformare l’azienda in un vero colosso del settore, idea che trova l’entusiasmo di Hope ma alimenta le preoccupazioni di Steffy e Ridge.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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