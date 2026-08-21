Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni dal 24 al 29 agosto 2026: Hope sempre più sotto pressione

Le trame disponibili per la settimana dal 23 al 29 agosto: tensioni in Forrester tra la difesa della linea di Hope e le ambizioni di Carter, mentre si aprono nuovi spunti relazionali e aziendali

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Hope
Ufficio Stampa Mediaset

Nuova settimana con le storie de Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al sabato, alle 14:00 (il sabato alle 13:55). Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 23 a sabato 29 agosto 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Beautiful prima della pausa estiva: dove eravamo arrivati

Il conflitto tra Steffy e Hope in azienda, con la linea "Hope for the Future" sotto pressione; l’intervento deciso di Carter a difesa di Hope, che alimenta sospetti e alleanze; i legami affettivi in bilico tra ex coppie e nuovi interessi amorosi; e la crescente preoccupazione dei Logan e degli amici per la stabilità emotiva di Hope. In parallelo, tensioni familiari e professionali continuano a emergere in Forrester, con proposte ambiziose che mettono in discussione strategie e ruoli interni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Beautiful dal 24 al 29 agosto 2026

Lunedì 24 e Martedì 25 agosto 2026 – Ep. 116 (prima e seconda parte)

La pressione sul futuro della linea "Hope for the Future" cresce: Steffy minaccia tagli se i risultati non migliorano, mentre Carter argomenta che la linea ha un valore strategico per il futuro dei clienti giovani. Brooke incoraggia Hope a concentrarsi sul lavoro e Will inizia il suo tirocinio, tra consigli e avvertimenti sul possibile risentimento di Steffy. Sul fronte personale, Deacon confida a Sheila le sue apprensioni per la fragilità di Hope dopo il bacio con Finn.

Mercoledì 26 e Giovedì 27 agosto 2026 – Ep. 117 (prima e seconda parte)

Carter porta in Forrester Ivy ed Electra per proporre il rilancio della linea gioielli, ma Steffy respinge la proposta e congela l’iniziativa. Il rifiuto scatena la frustrazione di Carter, convinto che motivazioni personali di Steffy stiano influenzando decisioni aziendali. Nel frattempo Will parla con Hope e Brooke della sua scelta di lavorare in azienda e della volontà di non farsi intimidire dalle tensioni interne.

Venerdì 28 e Sabato 29 agosto 2026 – Ep. 118 (prima e seconda parte)

La settimana si chiude con Carter che non si limita più a difendere la linea di Hope ma propone una visione espansiva per la Forrester Creations: fusioni, acquisizioni e diversificazione verso profumi, pelletteria e altre linee di lusso. Per Carter il rilancio dei gioielli con Ivy è solo l’inizio di un progetto che mira a trasformare l’azienda in un vero colosso del settore, idea che trova l’entusiasmo di Hope ma alimenta le preoccupazioni di Steffy e Ridge.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Taylor

Beautiful, le anticipazioni dal 2 al 8 agosto 2026: la confessione di Taylor

Le trame disponibili per la settimana dal 2 al 8 agosto 2026: focus sulla paura di T...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 7 agosto 2026: i sospetti di Steffy

Anticipazioni disponibili per venerdì 7 agosto 2026: la puntata mette in luce i sosp...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di sabato 1 agosto 2026: Steffy ammonisce Hope

Le trame disponibili per sabato 1 agosto 2026: scopri le anticipazioni del giorno co...
Beautiful, Hope

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026: Hope sotto sorveglianza

Le trame di Beautiful di venerdì 26 giugno 2026: la donna è minacciata da Steffy per...
Beautiful, Ridge

Beautiful, le anticipazioni dal 26 luglio al 1 agosto 2026: Ridge si affida a una "santona"

Le trame di Beautiful per la settimana dal 26 luglio al 1 agosto: l'uomo organizza u...
Beautiful, Hope e Carter

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 31 luglio: il bacio di Hope e Carter

Le trame di Beautiful per venerdì 31 luglio 2026: segreti e relazioni sul lavoro eme...
Beautiful, Taylor e Ridge

Beautiful, le anticipazioni dal 12 al 18 luglio 2026: Taylor confessa la verità

Le trame di Beautiful per la settimana dal 12 al 18 luglio: la donna si confida con ...
Beautiful, Finn e Hope

Beautiful, le anticipazioni di sabato 27 giugno 2026: Hope non può più sbagliare

Le trame di Beautiful di sabato 27 giugno 2026: la ragazza non ha più scelta, deve r...
Beautiful, Steffy e Finn

Beautiful, le anticipazioni dal 21 al 27 giugno 2026: Steffy attacca Hope e la ricatta

Le trame di Beautiful per la settimana dal 21 al 27 giugno: la donna difende con for...

Personaggi

John Elkann

John Elkann
Megan Montaner

Megan Montaner
Federica Abbate

Federica Abbate
Kylie Minogue

Kylie Minogue

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963