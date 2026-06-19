Beautiful, le anticipazioni dal 21 al 27 giugno 2026: Steffy attacca Hope e la ricatta
Le trame di Beautiful per la settimana dal 21 al 27 giugno: la donna difende con forza il proprio matrimonio e colpisce la rivale sul lavoro. Tensione al massimo
Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 21 a sabato 27 giugno 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate
Cosa succede a Beautiful dal 21 al 27 giugno 2026
Domenica 21 giugno 2026
Steffy, liberata grazie all’intervento di Finn, è tornata a casa ma decide subito di riprendere il lavoro. Taylor le confida l’intenzione di restare a Los Angeles a tempo indeterminato e manifesta preoccupazione per l’interesse che Hope nutre per Finn. Brooke prova a mettere Hope in guardia, mentre Hope assicura che la situazione è sotto controllo ma teme che Steffy, tornando al lavoro, possa riprendere ad attaccarla per i risultati della sua linea. Liam, tornato da Finn, lo ringrazia per aver salvato Steffy e si pente del suo passato atteggiamento: Finn ribadisce che proteggerà sua moglie. La tensione tra i vari fronti sentimentali resta alta.
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Lunedì 22 e martedì 23 giugno 2026
Li e Finn discutono del dramma che ha colpito Poppy e Luna: Li è profondamente scossa per la sofferenza di sua sorella Poppy, devastata dalla scoperta che la figlia Luna è coinvolta in reati gravi. Finn ammira la dedizione della madre nel restare accanto a Poppy. Intanto Katie e Poppy hanno un confronto sincero: Katie si scusa per i giudizi avuti e riconosce di essersi sbagliata su Poppy, che però confessa di essere ancora invaghita di Bill. Sul fronte familiare esplode il conflitto tra Hope e Steffy: Steffy accusa Hope di voler interferire nel suo matrimonio con Finn e di comportarsi come Brooke; Hope si scusa per il bacio dato a Finn ma rifiuta gli attacchi contro sua madre. Preoccupata, Taylor chiede a Brooke di richiamare Hope all’ordine.
Mercoledì 24 e giovedì 25 giugno 2026
Al ristorante "Il Giardino" Liam e il piccolo Will condividono il dolore per la scoperta che Luna era considerata figlia da Bill; Liam chiede a Will se vede possibile un riavvicinamento tra Bill e Katie. Will, segnato dalle ferite del passato, vuole soprattutto la felicità di sua madre. Nel frattempo Bill trova Katie occupata con il lavoro e apprende che Poppy è passata a prendere le sue cose: Katie ammette di essersi sbagliata su di lei e Bill la ringrazia per aver contribuito a far emergere la verità. Tra di loro riaffiorano comprensione e legami familiari, anche se il passato pesa ancora.
Venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026
Alla Forrester Creations i conti della linea "Hope for the Future" mostrano risultati deludenti e Carter insieme a Steffy illustrano i bilanci: Hope teme per il futuro della sua collezione. Con sorpresa, Steffy concede un’ultima opportunità alla linea, riconoscendone il valore strategico per il mercato giovanile, ma impone condizioni severe: pretende rispetto totale come superiore e come moglie, minacciando di chiudere la linea immediatamente se Hope dovesse avvicinarsi di nuovo a Finn o mancare di rispetto al loro matrimonio. Brooke affronta Ridge su cosa avrebbe fatto se la linea fosse stata chiusa, mentre Taylor prende le difese di Ridge.
Le trame di Beautiful dal 14 al 20 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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