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Beautiful, Steffy va all'attacco di Hope ma la mossa choc è di Carter

Le trame di Beautiful per la settimana dal 20 al 26 settembre 2026: la donna vuole rendere pubblico il licenziamento e il ragazzo punta a guidare la Forrester

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Redazione

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Beautiful, Carter
Ansa

Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13.50 e le 14. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 20 a sabato 26 settembre 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful dal 20 al 26 settembre 2026

Domenica 20 settembre 2026 – Lunedì 21 settembre 2026

Steffy ribadisce a suo padre che, nonostante il licenziamento di Hope e la sospensione della linea, la loro posizione è rimasta sostanzialmente intatta; Ridge però non condivide del tutto e avrebbe preferito una soluzione diversa. Steffy accusa Hope di aver tentato di insidiare Finn, mentre Hope sostiene che tutto sia nato da un malinteso. Carter prova a rassicurare Hope e le suggerisce che un confronto chiarificatore potrebbe risolvere la situazione, ma Hope teme che Steffy lo interpreterebbe solo come l’ennesima prova della sua presunta manipolazione. Brooke interviene raccontando di aver provato a parlare con Ridge senza esito.

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Martedì 22 settembre 2026 – Mercoledì 23 settembre 2026

Le tensioni in Forrester continuano a crescere dopo il licenziamento di Hope: Eric è fermamente contrario alla decisione presa da Ridge e Steffy, ritenendola eccessiva, mentre Steffy difende la scelta come inevitabile. Zende prova a ricordare il valore della linea e a invitare la famiglia a riflettere, ma trova resistenza. Intanto Carter, occupandosi di questioni societarie richieste da Ridge e Steffy, si imbatte in una possibile riorganizzazione che gli permetterebbe — se attuata — di ottenere il controllo della Forrester Creations senza che gli attuali AD se ne accorgano, aprendo un nuovo fronte nella disputa.

Giovedì 24 settembre 2026 – Venerdì 25 settembre 2026

La crisi raggiunge un punto critico: Steffy sembra intenzionata a rendere pubblici il licenziamento di Hope e la cancellazione della linea "Hope for the Future", decisione che Eric e Katie cercano di bloccare o almeno di rinviare per valutare le conseguenze. Ridge, spinto dall’amore per Brooke, cerca di ricostruire i fatti relativi all’incidente che ha portato al licenziamento; ascoltando Finn resta con dei dubbi e vuole essere certo di conoscere tutta la verità prima che una comunicazione pubblica renda la situazione irreversibile.

Sabato 26 settembre 2026

Steffy conferma a Katie la volontà di procedere con la diffusione del comunicato stampa, mentre Katie cerca ancora di farle cambiare idea o di guadagnare tempo. Nel frattempo Hope e Carter discutono un piano per modificare l’assetto societario e permettere a Carter di assumere il controllo della Forrester facendo firmare documenti che gli darebbero pieni poteri: Carter è combattuto sul tradire la fiducia di Ridge e Steffy, ma si sente anche spinto dall’ingiustizia subita da Hope. Brooke prova a convincere Finn che si è trattato di un malinteso e che Hope non ha mai cercato di sedurlo; Finn però sostiene di aver visto chiaramente Hope gettarsi su di lui e difende la decisione della moglie. Hope rimane amareggiata per essere stata privata di quanto aveva costruito, mentre Carter riconosce il valore del suo lavoro e si trova in conflitto tra i suoi principi e il desiderio di fare giustizia.

Le trame di Beautiful dal 13 al 19 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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