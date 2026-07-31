Beautiful, le anticipazioni dal 2 al 8 agosto 2026: la confessione di Taylor Le trame disponibili per la settimana dal 2 al 8 agosto 2026: focus sulla paura di Taylor per la sindrome del cuore spezzato e sulle tensioni in Forrester

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al sabato, alle 14:00 (il sabato alle 13:55). Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da lunedì 2 a sabato 8 agosto 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana

La settimana precedente ha messo in primo piano alcuni filoni che continuano a pesare sulle relazioni tra i personaggi: lo spavento per la salute di Taylor e il sospetto che la sua condizione possa riaccendere tensioni con Ridge; la crescente diffidenza di Brooke nei confronti delle scelte e dei comportamenti di Taylor; le dinamiche aziendali alla Forrester, con Steffy sempre guarding e attenta a proteggere il marchio di famiglia; e il triangolo sentimentale che coinvolge Hope, Liam e le rispettive famiglie, con Liam che ammette di non aver voltato pagina. Inoltre emergono dubbi sulle reali motivazioni di chi difende pubblicamente la linea di Hope, aprendo nuovi sospetti e conflitti interni all’azienda.

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Cosa succede a Beautiful dal 2 al 8 agosto 2026

Domenica 2 agosto 2026

Brooke affronta Taylor dopo averla sorpresa da una finestra: non si fida della storia della sindrome del cuore spezzato e vuole capire le reali intenzioni di Taylor con Ridge. Taylor spiega che si tratta della cardiomiopatia di Takotsubo e assicura di non voler riavvicinarsi a Ridge per interesse, mentre Eric chiede spiegazioni a Ridge dopo aver visto Brooke turbata. Ridge racconta al padre i dettagli della situazione e della diagnosi fatta da Grace Buckingham.

Lunedì 3 agosto 2026 / Martedì 4 agosto 2026

Taylor confessa a Steffy di aver temuto di avere un’insufficienza cardiaca e di essere tornata a Los Angeles per stare vicino alla famiglia negli ultimi giorni; la dottoressa Grace le diagnostica invece la sindrome del cuore spezzato, legata a un forte trauma emotivo. Taylor ammette di sentirsi vulnerabile per il dolore irrisolto legato alla perdita di Phoebe. Ridge è stato vicino a Taylor e l’ha convinta a curarsi, partecipando con lei a una seduta di guarigione olistica guidata da Shandra, durante la quale hanno condiviso il rituale dello "Yab-Yum".

Martedì 4 agosto 2026 / Mercoledì 5 agosto 2026 / Giovedì 6 agosto 2026

Negli uffici della Forrester, Steffy rimprovera Ridge per non averla informata che sua madre aveva temuto di morire; Ridge spiega che è stata Taylor a chiedergli di mantenere il segreto. Si scherza sul riallineamento dei chakra e sulle posizioni meditate con Shandra, che hanno portato Brooke a sorprenderli in atteggiamenti intimi: Ridge poi ha chiarito con Brooke, che lo ha perdonato, mentre Steffy resta inorridita. In ufficio Hope è in ansia per una riunione quando scompare una chiavetta USB; Liam cerca di rassicurarla e le propone anche di far dormire la piccola Beth da lui per aiutarla.

Venerdì 7 agosto 2026 / Sabato 8 agosto 2026

Alla Forrester Creations, Steffy e Finn vivono un momento di intimità ma sono presto richiamati dalle tensioni professionali: Steffy è preoccupata per la difesa accesa che Carter ha fatto della linea di Hope durante l’ultima riunione, nonostante i dubbi sui profitti. Carter riesce a salvare la "Hope for the Future" dipingendo Hope come un pilastro morale per l’azienda, ma questo alimenta i sospetti di Steffy su possibili secondi fini. Intanto, a Villa Spencer, Liam confessa a Bill e a Will il suo desiderio di riconquistare Hope, ammettendo di non aver mai davvero voltato pagina, nonostante il cinismo del padre.

Le trame di Beautiful dal 26 luglio al 1 agosto 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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