Beautiful, le anticipazioni dal 19 al 25 luglio 2026: Taylor ha il cuore spezzato Le trame di Beautiful per la settimana dal 19 al 25 luglio: cambia la diagnosi della donna, la sua malattia ha una causa ben precisa (che spaventa Brooke)

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 19 a sabato 25 luglio 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful dal 19 al 25 luglio 2026

Domenica 19 luglio 2026

Taylor ringrazia Ridge per averla convinta a sottoporsi ai controlli con la dottoressa Grace: la visita negli Stati Uniti era infatti prevista come approfondimento dopo le indicazioni ricevute in Europa. Ridge però resta dubbioso sulla diagnosi iniziale di insufficienza cardiaca e spera che Grace possa chiarire ogni sospetto. I risultati degli esami sorprendono entrambi: gli enzimi cardiaci sono nella norma e la dottoressa parla di una condizione che imita l’infarto, la cosiddetta sindrome del cuore spezzato. Taylor è spaventata, mentre Ridge fatica a credere a una spiegazione di origine emotiva.

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Lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026

Taylor apprende da Grace che non soffre di insufficienza cardiaca ma di una sindrome legata a forte stress emotivo. La diagnosi viene accolta con incredulità da Taylor, che si sente umiliata all’idea che il problema possa avere origini psicologiche. Ridge insiste perché lei ascolti le spiegazioni mediche e consideri un percorso di cura; intanto Steffy e Liam commentano con sollievo il ritorno di Taylor a Los Angeles, notando però una determinazione diversa nella donna che potrebbe spingerla a restare di più vicino alla famiglia.

Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio 2026

Ridge e Li discutono della situazione di Taylor: Ridge vorrebbe che la donna intraprendesse percorsi terapeutici, ma Taylor pretende che tutto rimanga segreto, specialmente nei confronti di Brooke e dei figli. Li invita Ridge a rispettare la volontà di Taylor, non senza imbarazzo. Proprio Brooke coglie però una tensione insolita e inizia a sospettare che qualcosa non venga detto. Sul fronte professionale, Carter convoca Hope per darle buone notizie sulle proiezioni del suo programma "Hope for the Future": il rapporto di lavoro diventa occasione per confronti personali e la loro complicità cresce, tra ricordi di amori falliti e affinità ritrovate.

Venerdì 24 e sabato 25 luglio 2026

Hope e Carter si lasciano andare a confessioni intime: dopo aver condiviso paure e speranze, ammettono un sentimento che li avvicina in modo nuovo. Carter elogia la forza e la sensibilità di Hope, mentre lei riconosce di fidarsi profondamente di lui e di vedere in questa relazione una possibilità di rinascita. Nel frattempo Steffy e Finn vivono momenti di grande serenità familiare, ripercorrendo le difficoltà superate e rinsaldando il loro legame dopo gli attacchi esterni che avevano minacciato la loro stabilità.

Le trame di Beautiful dal 12 al 18 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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