Beautiful, le anticipazioni dal 19 al 25 aprile 2026: i morti diventano due e c'è un sospetto Le trame di Beautiful per la settimana dal 19 al 25 aprile: dopo Tom muore di overdose anche Hollis. Tutti gli occhi sono puntati su Sheila e Deacon è in crisi

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al sabato, tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creations e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 19 a sabato 25 aprile 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana

Le ultime puntate sono state dominate dall’annunciato fidanzamento tra Thomas e Paris. Questo ha causato un profondo turbamento in Hope, che si è a lungo interrogata sui suoi comportamenti con il suo ex. Al contrario Ridge ed Eric si sono dimostrati molto accoglienti con la promessa sposa, alla quale hanno subito concesso di celebrare le nozze nella villa Forrester. Brooke è preoccupata sia per lo stato d’animo di Hope sia per la "fretta" di voltare pagina di Thomas.

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Cosa succede a Beautiful dal 19 al 25 aprile 2026

Domenica 19 aprile 2026

Hope confida a Steffy di aver deciso di dare la sua benedizione al fidanzamento tra Thomas e Paris, ammettendo però di essere ferita dalla prospettiva della loro partenza per l’Europa insieme a Douglas. Steffy la incoraggia a voltare pagina, mentre emergono tensioni e interrogativi quando Finn si confronta con Li e Jack: la scoperta che entrambi erano presenti la sera della morte di Tom Starr mette in moto nuovi sospetti e domande inquietanti.

Lunedì 20 aprile 2026 – Martedì 21 aprile 2026

La notizia della morte di Hollis colpisce tutti come un fulmine: Li supervisiona l’autopsia e avvisa Finn, mentre Hope, Brooke e Ridge reagiscono con sgomento. Diverse ipotesi circolano tra i personaggi, dalla patologia nascosta alla rapina finita male. Deacon si sente in colpa e distrutto per non aver intuito segnali di allarme; Sheila cerca di consolarlo ma la situazione rimane tesa.

Mercoledì 22 aprile 2026 – Giovedì 23 aprile 2026

L’autopsia rivela che Hollis è morto per overdose e che nel suo corpo è stata trovata la stessa sostanza rinvenuta in Tom: la circostanza spinge Li a ipotizzare che non si tratti di incidenti casuali ma di omicidi mirati. La stampa si interessa al caso e la reputazione del ristorante di Deacon è a rischio. Ridge e Steffy puntano il dito contro Sheila, mentre Hope mantiene una posizione più cauta, incapace di comprendere il movente.

Venerdì 24 aprile 2026 – Sabato 25 aprile 2026

La scoperta che Tom e Hollis sono morti per la stessa overdose convince Steffy, Finn e Li che non si tratti di una coincidenza: Sheila diventa la principale sospettata per il suo passato da infermiera. L’indagine si intensifica con Baker che si reca a casa di Deacon e Sheila; la polizia apre ufficialmente un fascicolo e alle Forrester Creations i protagonisti discutono delle implicazioni, con Ridge sempre più certo della colpevolezza di Sheila.

Sabato 25 aprile 2026

Steffy e Finn cercano un momento di tregua dopo una giornata pesante, ma la paura che Sheila possa aver eliminato persone che sapevano troppo pesa su tutti. I due ribadiscono la priorità della famiglia e Finn rassicura Steffy sul suo amore. Nel frattempo Brooke, Ridge e Hope commentano l’interrogatorio di Sheila e ipotizzano che Tom e Hollis siano stati eliminati perché avevano informazioni compromettenti; Hope è profondamente preoccupata per il padre e Ridge non risparmia critiche a Deacon per la sua scelta di vita.

Le trame di Beautiful dal 12 al 18 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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