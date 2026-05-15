Beautiful, le anticipazioni dal 17 al 23 maggio 2026: Poppy arrestata per gli omicidi Le trame di Beautiful per la settimana dal 17 al 23 maggio 2026: la donna finisce in prigione per aver avvelenato Tom e Hollis. C'entra la paternità di Luna

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio Stampa Mediaset

CONDIVIDI

Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 17 a sabato 23 maggio 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana

La presentazione della collezione di intimo di Brooke a Montecarlo è stata un trionfo, celebrato dalla stampa e dai social. Ridge è fiero della moglie e lei è raggiante per il messaggio verso tutte le donne che è riuscita a mandare. A casa, però, c’è chi non è contento del risultato e gli ottimi dati di vendita della collezione aumentano la sua frustrazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Luna è sconvolta da alcune lettere trovate nello zaino di Tom che rivelerebbero che è lui il suo vero padre. Intanto Bill e Poppy sono stati pizzicati in un momento di forte intimità, creando non pochi imbarazzi in famiglia.

Cosa succede a Beautiful dal 17 al 23 maggio 2026

Domenica 17 maggio 2026

Katie e R.J. sono in preda all’angoscia dopo che Luna ha trovato nello zaino di Tom Starr delle lettere che lo indicano come possibile padre di Luna. Katie sospetta che Poppy possa aver eliminato Tom e Hollis per evitare che la verità emergesse, convinta che la donna avesse movente e occasione. Bill, pur dichiarando il suo amore, confida a Liam di percepire un’ansia inspiegabile in Poppy, come se nascondesse qualcosa di grave. Intanto Luna affronta la madre, determinata a capire la verità sulle rivelazioni.

Lunedì 18 e martedì 19 maggio 2026

Katie affronta Bill accusando Poppy di essere coinvolta nelle morti di Tom Starr e Hollis, sostenendo di avere prove e temendo che Bill viva con una donna pericolosa. Luna, sorpresa dalle pesanti insinuazioni sulla madre, tenta di difenderla mentre Poppy respinge le accuse bollandole come gelosia. Alla Forrester Creations, Brooke e Ridge discutono della nuova campagna della Brooke’s Bedroom quando R.J. irrompe con la notizia dello zaino di Tom Starr trovato nell’appartamento di Luna e Poppy: le lettere all’interno suggeriscono che Tom si proclamasse padre biologico di Luna, alimentando così i sospetti di Katie.

Mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026

Per celebrare il rilancio della Brooke’s Bedroom, Eric organizza una grande festa: le Logan sono entusiaste del successo mentre Steffy è infastidita dal tributo a Brooke. Ridge e Brooke hanno un secondo scopo per l’evento: convincere la rock star Danny Romalotti a cedere i diritti di alcuni brani per la colonna sonora della campagna. Danny arriva con la compagna Christine Blair e l’entusiasmo contagia Donna, che è al settimo cielo. Tra celebrazioni e progetti, emergono segnali di tensione tra i personaggi, ma l’evento sembra un successo dal punto di vista professionale.

Venerdì 22 e sabato 23 maggio 2026

Alla Forrester Creations si continua a festeggiare il ritorno in grande stile di Brooke come volto della sua linea di lingerie e la nuova collaborazione con Danny Romalotti. Tra selfie e promesse musicali, però, affiorano crepe: Christine parla delle difficoltà della linea "Hope for the Future" e Steffy osserva con cautela l’adorazione attorno a Brooke. Nonostante i tentativi di riavvicinamento, rimangono tensioni tra Logan e Forrester. Fuori dall’allegria, però, arriva una notizia dolorosa: Poppy viene arrestata con l’accusa di aver ucciso due uomini, lasciando molte domande aperte sul movente e sulla verità dietro le morti.

Sabato 23 maggio 2026 (episodio aggiuntivo)

Il giorno dopo la festa, in ufficio, Hope confida a Brooke una crisi interiore: si interroga sul suo ruolo di donna e madre e sull’attrazione per Finn, senza rivelare tutti i dettagli dell’incidente a cui ha partecipato. Finn, richiamandola nel suo ufficio, è furioso per un bacio avvenuto tra loro; Hope si scusa e chiede di mantenere il segreto, ma Finn rifiuta di mentire a Steffy e minaccia di raccontare la verità. Nel frattempo, dopo l’arresto di Poppy, emergono nuovi dubbi anche sulla paternità di Luna, che complicano ulteriormente la situazione familiare e legale.

Le trame di Beautiful dal 10 al 16 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche