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Beautiful, le anticipazioni dal 14 al 20 giugno 2026: l'incubo di Luna, Poppy è devastata

Le trame di Beautiful per la settimana dal 14 al 20 giugno 2026: Steffy viene liberata da Finn, la responsabile è bloccata e senza scampo. Ma sua madre crolla

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Redazione

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Beautiful, Luna e Li
Ufficio Stampa Mediaset

Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 14 a sabato 20 giugno 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful dal 14 al 20 giugno 2026

Domenica 14 giugno 2026

Finn trova Steffy rinchiusa nella gabbia a casa di Luna e tenta disperatamente di liberarla, ma il lucchetto resiste. Steffy implora Finn di inseguire Luna per fermarla, ma lui è preoccupato per le sue condizioni e vuole prima portarla in ospedale: ha già avvisato Baker e confida nell’intervento della polizia. Intanto Li blocca Luna mentre cerca di fuggire e la accusa apertamente degli omicidi di Tom e Hollis: Luna non nega, ma rimprovera la madre per non essere mai intervenuta durante la sua crescita travagliata. La confessione getta tutti nello sgomento e mette in moto la catena di eventi che porterà alla verità.

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Lunedì 15 e martedì 16 giugno 2026

Steffy viene finalmente liberata da Finn: debilitata e sotto shock dopo la prigionia, si rifugia tra le braccia del marito che le promette di non lasciarla mai più. I genitori Ridge e Taylor, disperati per la scomparsa, ricevono la notizia che aspettavano e la rivelazione che dietro il rapimento c’è Luna sconvolge l’intera famiglia. Alla centrale di polizia Poppy scopre di essere stata scagionata: le accuse contro di lei vengono ritirate perché è stato arrestato il vero colpevole. La donna rimane però sotto shock quando vede sua figlia in manette e realizza l’entità del tradimento e dell’inganno subìto.

Mercoledì 17 e giovedì 18 giugno 2026

Steffy è tornata a casa, accolta dall’affetto di Finn, Taylor, Ridge e dei figli: la sua salvezza viene celebrata e Finn è visto come un eroe per averla salvata. La verità che emerge su Luna è agghiacciante: dietro una facciata innocente si nasconde una mente capace di manipolare e di commettere omicidi, anche incastrando la propria madre. A casa Spencer Bill è distrutto dall’idea che la ragazza che considerava quasi una figlia sia in realtà una "psicopatica calcolatrice": Liam, Will e Katie cercano di stargli vicino in questo momento difficile.

Venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026

Steffy, dopo giorni chiusa in una gabbia e timorosa di bere per non rischiare un avvelenamento, è tornata a casa forte e lucida: vuole subito riprendere la sua vita e il suo lavoro. Ridge e Taylor ringraziano Finn per il suo coraggio, mentre RJ si sente devastato dal senso di colpa per aver portato Luna nelle loro vite. La discussione sul rapimento e sui due omicidi riporta alla mente anche il fatto che Poppy era stata ingiustamente incastrata dalla figlia, rischiando anni di carcere: ora dovrà affrontare il dolore di accettare che chi le ha fatto questo è proprio la sua bambina. Bill prova a consolarla, ma il senso di colpa e la vergogna pesano su tutti.

Le trame di Beautiful dal 7 al 13 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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