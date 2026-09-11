Beautiful, è di nuovo guerra tra Forrester e Logan: Ridge ha scelto con chi stare Le trame di Beautiful per la settimana dal 13 al 19 settembre: l'incidente di Hope con Finn spacca famiglie e azienda e Ridge pende da una parte sola

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio Stampa Mediaset

CONDIVIDI

Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13.50 e le 14. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 13 a sabato 19 settembre 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate

Cosa succede a Beautiful dal 13 al 19 settembre 2026

Domenica 13 settembre 2026

Alla Forrester la situazione è esplosa: Ridge, Steffy ed Eric discutono del licenziamento di Hope e delle ripercussioni sul clima familiare. Eric è furioso perché considera Hope parte della famiglia e ritiene che la decisione sia guidata dal rancore personale di Steffy. Steffy si difende sostenendo di non poter tollerare presunti tentativi di seduzione ai danni di suo marito. Allo stesso tempo Brooke, Katie e Zende commentano l’accaduto: Brooke e Katie spiegano che quanto successo non è intenzionale, ma si è trattato di un terribile equivoco (Hope è finita involontariamente sopra Finn mentre provava della lingerie in ufficio).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lunedì 14 settembre 2026 e martedì 15 settembre 2026

Hope prova a ricostruire l’accaduto con Zende, raccontando che la caduta in lingerie su Finn è stata solo un incidente che è però stato frainteso da Steffy e dallo stesso Finn. Carter prende le difese di Hope e critica la scelta di Steffy, sostenendo che il conflitto tra Logan e Forrester sta danneggiando l’azienda e che il contributo della famiglia Logan alla Forrester non può essere ignorato. Nonostante le proteste, Steffy rimane ferma sulle sue decisioni e ordina a Carter di limitarsi al suo lavoro; Ridge, come spesso accade, evita di schierarsi apertamente.

Mercoledì 16 settembre 2026 e giovedì 17 settembre 2026

In riunione alla Forrester si discute la strategia comunicativa da adottare dopo il licenziamento e la chiusura della linea di Hope: Steffy considera la questione chiusa, ma Katie teme l’impatto negativo sull’immagine del brand. L’arrivo di Ivy e della nipote Electra sposta l’attenzione sul rilancio della linea di gioielli: Ridge e Steffy vedono con favore il coinvolgimento della nuova generazione, ma Electra mostra un nervosismo inaspettato e chiede di rimuovere il suo nome e la sua immagine dalla campagna, preoccupata dall’attenzione dei media; Will cerca di tranquillizzarla e farla sentire a suo agio.

Venerdì 18 settembre 2026 e sabato 19 settembre 2026

Taylor confida a Brooke che l’esperienza della malattia le ha insegnato a seguire il proprio cuore e a volersi bene senza sensi di colpa, ribadendo l’intenso legame con Ridge ma precisando di non voler riconquistare un uomo a tutti i costi. Brooke accoglie questa onestà purché Taylor rispetti la relazione stabile che lei ha con Ridge. Steffy si rallegra nel sapere che il padre la sostiene anche quando Brooke difende Hope, e Ridge sottolinea il ruolo di madre di Brooke nel tutelare sua figlia, lasciando intendere che la famiglia resta comunque divisa ma ancora legata da affetti forti.

Le trame di Beautiful dal 6 al 12 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche