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Beautiful, le anticipazioni dal 12 al 18 luglio 2026: Taylor confessa la verità

Le trame di Beautiful per la settimana dal 12 al 18 luglio: la donna si confida con Ridge, che la costringe a curarsi. Hope diventa modella come Brooke

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Redazione

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Beautiful, Taylor e Ridge
Ufficio Stampa Mediaset

Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 12 a sabato 18 luglio 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate

Cosa succede a Beautiful dal 12 al 18 luglio 2026

Domenica 12 luglio 2026

Alla Forrester Creations l’entusiasmo è per il nuovo video promozionale della "Brooke’s Bedroom", con la partecipazione speciale del cantante J.J. dei Kaleo. L’evento glamour mette in luce le dinamiche tra i protagonisti: Steffy appare sempre più ossessionata dall’interesse di Hope per Finn e mette Hope in guardia, minacciando ripercussioni anche sul lavoro. Finn, grande fan della band, è emozionato dall’incontro con J.J., mentre l’atmosfera seducente del set alimenta tensioni dietro le quinte.

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Lunedì 13 – Martedì 14 luglio 2026

Carter propone una collaborazione tra "Hope for the Future" e "Brooke’s Bedroom" per promuovere la linea di Hope, arrivando a suggerire che la stessa Hope possa posare come modella di lingerie. La conversazione richiama alla mente le relazioni sul luogo di lavoro e l’esperienza di Quinn, e Hope si mostra cauta. Intanto Will confida a Katie le sue preoccupazioni per le mosse sentimentali e familiari di Bill, preoccupato dalla rapidità con cui l’uomo ha inserito nuove relazioni nella famiglia, cosa che mette in crisi i rapporti familiari.

Mercoledì 15 – Giovedì 16 luglio 2026

Taylor rivela a Ridge di soffrire di una grave insufficienza cardiaca progressiva e chiede che la cosa resti segreta, senza coinvolgere Steffy né Thomas. Ridge non accetta la diagnosi e insiste perché Taylor si sottoponga a ulteriori visite specialistiche, sottolineando la presenza a Los Angeles di strutture mediche di alto livello. Promette di non parlare con i figli a patto che Taylor accetti di consultare degli specialisti, manifestando la determinazione a tentare ogni strada pur di non perderla.

Venerdì 17 – Sabato 18 luglio 2026

La trama prosegue con Taylor che, pur apparendo rassegnata, accetta di consultare la cardiologa Grace Buckingham su suggerimento di Ridge. In famiglia cresce il desiderio di starle vicino: Steffy e Brooke si confrontano con serenità, entrambe unite dall’affetto per Ridge e dalla volontà di vedere Taylor supportata. Sul fronte professionale, Katie sprona Will a considerare uno stage alla Forrester Creations, offrendo spunti di crescita e nuove tensioni future.

Le trame di Beautiful dal 5 al 11 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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