Beautiful, le anticipazioni dal 12 al 18 aprile 2026: Thomas umilia Hope (lo scherzo è terribile) Le trame di Beautiful per la settimana dal 12 al 18 aprile: una finta proposta di matrimonio sconvolge la ragazza. Iniziano i preparativi per le nozze con Paris

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al sabato, tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da domenica 12 a sabato 18 aprile 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana

Il rapido fidanzamento di Thomas con Paris ha acceso emozioni contrastanti in tutta la famiglia Forrester e lasciato Hope profondamente scossa. E il consolidamento del rapporto tra Finn e Steffy è stato segnato da un riavvicinamento pieno di promesse. Douglas si avvicina sempre più a Paris, mentre Thomas appare determinato a voltare pagina. Sul fronte Spencer, Bill scopre di avere una figlia in Luna e valuta il passo di riconoscerla ufficialmente, aprendo nuovi scenari familiari e aziendali. Tra nozze annunciate, relazioni complicate e rivelazioni familiari, le tensioni sentimentali e le scelte di cuore guidano le trame.

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Cosa succede a Beautiful dal 12 al 18 aprile 2026

Domenica 12 aprile 2026

La casa di Eric è allestita per una festa in stile "Quattro luglio", ma l’allegria è velata da tensioni non dette. Eric e Ridge guidano i brindisi per il fidanzamento di Thomas con Paris: mentre la famiglia celebra, Hope osserva sofferente, incapace di nascondere il dolore per la rapidità con cui Thomas sembra aver voltato pagina. Brooke la interroga sulle sue scelte passate e Hope confessa che i suoi sentimenti per Thomas sono ancora vivi, pur riconoscendo che non è più la donna che lui desidera sposare.

Lunedì 13 e Martedì 14 aprile 2026

Thomas chiede ufficialmente a Hope di sposarlo, ma lei esita, sospettando che la proposta non sia genuina. Thomas sostiene di aver voluto dimostrare che lei non avrebbe mai accettato; dichiara inoltre di aver superato la loro storia e di aver scelto Paris come compagna. Paris, felice e onorata, racconta a Ridge e Brooke la sua emozione per l’anello e conferma il desiderio di celebrare la cerimonia nella casa dei Forrester, mantenendo vive le tradizioni famigliari. Brooke nutre però dubbi, temendo che il fidanzamento sia una reazione emotiva di Thomas alla fine della sua relazione con Hope.

Mercoledì 15 e Giovedì 16 aprile 2026

La notizia del fidanzamento continua a turbare Hope, che si confida con Finn: lui la invita a guardare avanti e le assicura che merita di meglio, pur riconoscendo il suo dolore. Intanto, a casa di Steffy, Thomas, Paris e Douglas vivono un momento familiare sereno: Douglas mostra con orgoglio le foto che ha scattato, testimoniando il legame che si è creato con Paris. I due fidanzati annunciano l’intenzione di sposarsi nella casa di Eric e Steffy approva la scelta, felice del fatto che Thomas sembri finalmente sereno.

Venerdì 17 e Sabato 18 aprile 2026

Finn e Steffy si riavvicinano con un bacio e lui le chiede di non dimenticare mai quanto la ama, ammettendo i suoi rimpianti per non averla sempre messa al primo posto. Finn si pente di aver coinvolto figure destabilizzanti nella loro vita e promette di non ripetere gli errori passati; la coppia è determinata a proteggere il loro rapporto. Alla Forrester, Hope fatica a concentrarsi sul lavoro e commette errori: Brooke è convinta che una parte della sua distrazione derivi dal fidanzamento tra Thomas e Paris.

Sabato 18 aprile 2026

Brooke affronta Hope con sincerità, aiutandola a capire che il desiderio di tornare con Thomas potrebbe essere una fuga dai veri sentimenti per Finn e dalla paura di ripetere gli errori della madre. Nel frattempo Ridge, Eric e Thomas scherzano sul grande giorno immaginando una cerimonia informale a bordo piscina; Thomas riflette su come il periodo trascorso in Francia e il rapporto con Douglas e Paris gli abbiano dato chiarezza. Alla stessa ora Bill, al ristorante con Poppy e Luna, si confessa orgoglioso di essere il padre di Luna e le propone di riconoscerla legalmente, offrendole anche l’opportunità di un futuro nella Spencer.

Le trame di Beautiful dal 5 al 11 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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