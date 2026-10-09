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Beautiful, Ridge deve lasciare il ruolo: chi prende il suo posto

Le trame di Beautiful per la settimana dal 12 al 17 ottobre 2026: Carter deposita i documenti che ribaltano la guida della Forrester. Si scatena il caos

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Redazione

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Beautiful, Ridge
Ufficio Stampa Mediaset

Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13.50 e le 14. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creations e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da lunedì 12 a sabato 17 ottobre 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful dal 12 al 17 ottobre 2026

Lunedì 12 e martedì 13 ottobre 2026

Dopo il tentativo di colpo di mano orchestrato da Carter, in azienda regna la confusione e pochi conoscono i dettagli di quanto accaduto. Steffy, informata dal padre, raggiunge subito lo chalet per affrontare Hope: l’accesa discussione vede Steffy accusare Hope di essere la causa del fallimento della linea "Hope for the Future" e di aver traviato Carter. Hope si difende sostenendo che lei e Carter volevano salvare l’azienda dalla gestione discutibile di Steffy e respinge l’accusa di aver sedotto il marito di Steffy, spiegando invece di essersi trovata in una situazione compromettente che ha portato a un licenziamento che ritiene ingiusto. Ridge informa Taylor dell’accaduto e la reazione di quest’ultima è di sorpresa e preoccupazione per il voltafaccia di Carter.

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Mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2026

Carter mette in atto un piano accuratamente studiato: deposita documenti che modificano la forma giuridica della Forrester Creations e, con un’abile mossa, si autoproclama manager dell’azienda. Eric, Ridge e Steffy rimangono sconvolti e si rivolgono a Justin Barber per capire se sia possibile annullare l’operazione. Nel frattempo Carter e Hope sono convinti di aver fatto la cosa giusta: lui accusa Ridge e Steffy di aver sempre ignorato i suoi consigli e di aver favorito i Forrester a discapito dei Logan, mentre Hope spera in una gestione più equa e competitiva dell’azienda. Brooke apprende dalla figlia che Carter ha già fatto firmare e depositare i documenti ottenuti con l’inganno, e la preoccupazione per le conseguenze cresce tra i membri della famiglia.

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2026

I collaboratori più giovani come Zende, Will ed Electra percepiscono che qualcosa di grosso sta avvenendo ai piani alti, con una riunione tanto importante da escludere l’accesso a molti. Brooke, pur comprendendo l’indignazione di Hope per la cancellazione della sua linea e per il licenziamento, ritiene che Carter abbia tradito la fiducia dei Forrester; d’altro canto Hope difende Carter, sostenendo che Ridge e Steffy non agiscono nell’interesse dell’azienda ma piuttosto per vendette personali o favoritismi familiari. La tensione resta alta e la famiglia si trova divisa tra chi vuole ripristinare lo status quo e chi, invece, sostiene la necessità di una riforma interna.

Le trame di Beautiful dal 4 al 10 ottobre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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