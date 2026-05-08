Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 maggio: la scoperta choc di Luna Le trame di Beautiful per la settimana dal 10 al 16 maggio: la ragazza trova una lettera di Tom che dice di essere suo padre. Brooke trionfa a Montecarlo

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13:50 e le 14:00. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da lunedì 10 a sabato 16 maggio 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana

La settimana appena trascorsa ha ripreso i fili di due grandi filoni: da un lato il lancio della nuova linea di intimo "Brooke’s Bedroom", con Brooke spinta a tornare davanti ai riflettori e Ridge e Hope pronti a sostenerla nonostante i dubbi di Steffy; dall’altro la tensione crescente attorno alle morti per overdose che scuotono la comunità. Katie ha puntato il dito contro Poppy, insinuando collegamenti con il suo passato e con Tom Starr, mentre la donna si è difesa con forza e Luna l’ha protetta. Deacon continua a sospettare che si tratti di omicidi e vuole andare fino in fondo, anche se Bill e altri invitano alla cautela. In parallelo si sono accumulate tensioni familiari: l’imbarazzo di Bill scoperto in intimità con Poppy ha acceso nuovi conflitti con Will e la famiglia, mentre alla Forrester emergono contrasti interni sulle vendite e sulla strategia per la nuova campagna, con Steffy e Hope al centro dello scontro.

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Cosa succede a Beautiful dal 10 al 16 maggio 2026

Domenica 10 maggio 2026

Ridge vola a Montecarlo insieme a Brooke, dispiaciuto per l’assenza di Steffy, costretta a restare a Los Angeles dopo aver dimenticato il passaporto. Arrivati in anticipo, i due si concedono qualche momento nel Principato prima dell’atteso summit. Intanto Bill affronta con Poppy e Luna le difficoltà nate dalla reazione di Will alla nuova situazione familiare. Pentito di non aver parlato di persona al figlio, accetta la decisione di Poppy e Luna di tornare temporaneamente nel loro vecchio appartamento. Proprio lì, Luna fa una scoperta sconvolgente: nello zaino di Tom trova lettere in cui l’uomo afferma di essere suo padre. Le spiegazioni di Poppy non bastano a fugare i dubbi. Nel frattempo Will si confida con Katie, raccontandole il suo dolore e il senso di esclusione. Anche Sheila, tornata libera, inizia a sospettare che le recenti morti non siano state semplici fatalità, tormentata da un rimorso che riapre vecchie ombre.

Lunedì 11 e Martedì 12 maggio 2026

A Montecarlo l’aria vibra per il Global Fashion Summit. Brooke, affiancata da Ridge, è pronta a rilanciare la linea Brooke’s Bedroom e, superata l’emozione iniziale, abbraccia il suo ruolo di icona mondiale, portando avanti un messaggio di bellezza che sfida il tempo. Accolta calorosamente dallo staff, riceve anche l’omaggio pubblico di Ridge, che la celebra come una donna speciale e coraggiosa. Il video promozionale conquista subito il pubblico internazionale. A Los Angeles, però, Steffy assiste con amarezza all’evento: rimasta in città dopo aver dimenticato il passaporto, confida a Finn e Carter il suo crescente disagio per il successo delle Logan. Intanto Hope è sorpresa da Katie mentre fantastica su Finn. Sul fronte personale, la tensione esplode tra Luna e Poppy: la scoperta dello zaino di Tom riaccende accuse dolorose e sospetti inquietanti, mentre Poppy nega ogni colpa e ribadisce una verità che Luna fatica ad accettare.

Mercoledì 13 e Giovedì 14 maggio 2026

Brooke e Ridge sono a Montecarlo per il grande rilancio della linea "Brooke’s Bedroom". Davanti alla stampa e ai fan, Brooke celebra il suo ritorno come volto della nuova collezione, ricordando il successo passato e presentando l’evento come un nuovo inizio. Ridge la sostiene con entusiasmo, certo che il pubblico risponderà positivamente. Alla Forrester Creations, Steffy, Hope, Katie, Carter e Zende seguono con ansia l’andamento del lancio. I primi riscontri mediatici sono ottimi, ma Steffy invita alla prudenza: non basta l’entusiasmo sui social, servono le vendite. Hope e Katie difendono Brooke, convinte che il suo carisma e la sua storia garantiscano il successo. Carter, più pragmatico, ribadisce la necessità di numeri solidi. A Montecarlo, i fan accolgono Brooke con affetto e il video promozionale diventa virale.

Venerdì 15 e Sabato 16 maggio 2026

Brooke e Ridge partono da Montecarlo carichi di felicità ed entusiasmo per il successo ottenuto dal rilancio della linea "Brooke’s Bedroom". Durante il volo di ritorno, Brooke ringrazia Ridge per averla incoraggiata e spinta a fare il servizio fotografico, nonostante le sue resistenze dovute all’età, permettendole di trasmettere un così forte messaggio di autodeterminazione a tutte le donne, a prescindere dalla bellezza e dalla giovinezza. Ridge ribadisce che il risultato esaltante è tutto merito del suo carisma e della sua gioia di vivere. Ridge si dichiara felice di averla sempre al proprio fianco, nella vita e nel lavoro, e si augura di non perderla mai. Alla Forrester, Steffy, Hope e Carter guardano increduli i risultati della campagna mediatica. Il sito internet è addirittura andato in tilt per i troppi contatti e le vendite sono in continuo aumento.

Sabato 16 maggio 2026

Katie è felice del ritorno di Brooke e del successo che ha ottenuto a Montecarlo. Anche Carter e R.J. ne sono entusiasti, il lancio sui social media ha funzionato. La linea "Brooke’s Bedroom" è tornata più bella che mai, sentenzia Ridge, grazie a Brooke Logan. Poi Brooke chiede se ci sono novità sul caso delle due morti a "Il Giardino". Carter le dice che le indagini sono ancora in corso e non si sa ancora niente. Katie però ha qualcosa in mente e si allontana in modo misterioso. Bill racconta a Liam che Will lo ha sorpreso insieme a Poppy in camera da letto, ma che il seguito è stato ancora più imbarazzante. Will stava ancora cercando di capirci qualcosa quando è tornata Luna e Bill gli ha chiesto di abbracciare la sorella. Liam non ha parole, ma Bill è sicuro che il ragazzo molto presto si affezionerà.

Le trame di Beautiful dal 3 al 9 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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