Beautiful, le anticipazioni dall'1 al 6 giugno 2026: Steffy rapita e rinchiusa in gabbia, novità sull'arresto di Poppy Le anticipazioni della settimana dall'1 al 6 giugno: trame che vanno dal rapimento di Steffy alle rivelazioni sulla paternità di Luna, con il bacio che scatena la crisi tra Logan e Forrester.

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Nuova settimana con le storie di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al sabato, alle 14:00 (il sabato alle 13:55). Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti, nelle puntate da lunedì 1 giugno a sabato 6 giugno 2026. In onda dal 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la soap è arrivata alla sua stagione numero 35 superando le 9000 puntate.

Il riassunto della scorsa settimana

La settimana precedente ha preparato il terreno per nuovi colpi di scena: sono cresciuti i sospetti attorno a Poppy e alla verità sulla paternità di Luna, mentre tensioni familiari tra Forrester e Logan si sono riaccese dopo gesti e ammissioni inaspettate. Alcuni personaggi hanno cominciato a mettere insieme pezzi di ricordi e documenti, alimentando teorie su segreti nascosti e su possibili manovre per coprire crimini e inganni. In questo clima di sfiducia, un bacio e un’assenza improvvisa hanno ulteriormente destabilizzato rapporti già fragili, preludio agli eventi drammatici che vedremo in questa settimana.

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Cosa succede a Beautiful dall’1 al 6 giugno 2026

Lunedì 1 e Martedì 2 giugno 2026 – Le due parti dell’episodio mostrano le conseguenze del bacio di Hope a Finn: la tensione tra Logan e Forrester esplode, con Ridge furioso e Brooke divisa tra disapprovazione e comprensione per la figlia. Finn si dice devastato perché Steffy, profondamente ferita, ha lasciato la città; si assume comunque la responsabilità di non aver rispettato certi limiti, pur affermando di non aver incoraggiato Hope. Intanto Bill affronta il dramma della scoperta sulla paternità di Luna e riceve il sostegno di Katie; la ragazza, fragile, cerca di giustificare comportamenti impulsivi incontrando la comprensione di chi la ritiene vittima di circostanze più grandi.

Mercoledì 3 giugno 2026 – Steffy scopre di essere stata drogata e rinchiusa in una gabbia da Luna, che sostiene di agire per proteggersi. Durante il confronto Luna confessa di aver ucciso Tom e Hollis per impedire che emergesse il nome del suo vero padre, diverso da Bill: la rivelazione sconvolge Steffy che tenta di liberarsi. Nel frattempo Liam va da Finn, convinto che il bacio ricevuto da Hope abbia responsabilità più ampie; Finn ribadisce di essere stato fedele e di non aver incoraggiato il bacio, ma la situazione familiare rischia di precipitare tra accuse e sensi di colpa.

Giovedì 4 giugno 2026 – Steffy rimane prigioniera nell’appartamento condiviso da Luna e Poppy mentre Katie si reca da Deacon e Sheila per aggiornarli: emergono lettere e indizi che fanno sorgere la teoria che Poppy possa aver eliminato chi minacciava di rivelare la verità sulla paternità di Luna. Deacon e Sheila, sorpresa e turbati, cominciano a compiere i primi collegamenti tra i morti sospette e la vita che Poppy si era costruita a fianco di Bill, mostrando compassione per Luna ma anche crescente preoccupazione per la spirale di violenza che sembra travolgere tutti.

Venerdì 5 giugno 2026 – Finn parla con Li del momento difficile tra l’arresto di Poppy e la separazione temporanea da Steffy, conseguenza del bacio con Hope: si sente in colpa e teme di non essere stato abbastanza presente per Luna. Steffy, rinchiusa, continua a chiedere aiuto mentre a casa Forrester cresce l’ansia per la sua prolungata assenza. Ridge è sempre più preoccupato, Brooke tenta di tranquillizzarlo ma la paura che il matrimonio di Finn e Steffy sia seriamente compromesso rimane palpabile.

Sabato 6 giugno 2026 – La tensione intorno alla scomparsa di Steffy raggiunge un nuovo picco: Luna la tiene prigioniera nella convinzione di non avere alternative e teme che le sue grida non vengano udite perché l’edificio dove è stata rinchiusa verrà demolito. Finn nota che Steffy non si è presentata a un appuntamento e non risponde al telefono; Ridge e R.J. sono sempre più allarmati. Intanto la percezione pubblica di Luna comincia a oscillare tra empatia e sospetto, mentre nuovi interrogativi sulla sua reale colpevolezza si aggiungono alla fitta trama di segreti della settimana.

Le trame di Beautiful dal 24 al 30 maggio 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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