Beautiful, Hope grida la sua verità ma questa mette a rischio Carter Le trame di Beautiful di mercoledì 9 settembre 2026: la Logan confessa alla madre che non voleva sedurre Finn ma fare una sorpresa a Carter. Ma c'è un problema

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 9 settembre 2026

La trama si concentra sul clamoroso malinteso che porta Steffy a licenziare Hope. Convinta di aver sorpreso la donna in atteggiamenti compromettenti con Finn, Steffy decide di chiudere la linea "Hope for the Future" e cacciare la giovane. Hope, umiliata, trova conforto in Carter, che la raggiunge e le promette sostegno; tuttavia Hope teme che dire la verità possa esporre la loro relazione segreta e mettere a rischio la sua posizione in azienda. A casa di Brooke, Hope rivela che stava preparando una sorpresa per Carter e che l’apparente seduzione è frutto di un fraintendimento.

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Le trame di Beautiful del 8 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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