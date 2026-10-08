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Beautiful, Carter licenziato senza pietà (ma il problema resta)

Le trame di Beautiful di venerdì 9 ottobre 2026: Ridge non aspetta nemmeno un secondo e caccia il "traditore". Ma dietro la trama c'è la gestione aziendale

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Redazione

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Nuovo appuntamento, venerdì 9 ottobre tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo.

Cosa succede a Beautiful il 9 ottobre 2026

Alla Forrester Creations esplode una crisi senza precedenti quando Ridge scopre che Carter ha orchestrato un piano per assumere il controllo dell’azienda attraverso una complessa operazione societaria. Sentendosi tradito dal suo più fidato collaboratore e migliore amico, Ridge lo licenzia immediatamente, mentre Steffy cerca di comprendere come un uomo sempre leale abbia potuto spingersi a tanto. Dietro il gesto di Carter c’è Hope, con cui ha iniziato una relazione sentimentale. Convinta che lei e molti altri siano stati sistematicamente emarginati dai Forrester, Hope difende la scelta di Carter come un tentativo di riportare meritocrazia ed equità in azienda, dopo la cancellazione della sua linea "Hope for the Future". Brooke, combattuta tra l’amore per la figlia e la fedeltà a Ridge, tenta invano di ricucire lo strappo.

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Le trame di Beautiful del 8 ottobre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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